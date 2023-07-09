09 июля 2023

Первую полностью российскую «Ласточку» запустят из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Новую «Ласточку» запустят из Екатеринбурга, чтобы оценить достоинства и недостатки
Новую «Ласточку» запустят из Екатеринбурга, чтобы оценить достоинства и недостатки Фото:

Первую «Ласточку», полностью созданную из российских комплектующих, в скором времени запустят из Екатеринбурга. Чем раньше начнется эксплуатация электропоезда, тем больше возможностей будет у завода «Уральские локомотивы» исправить недоработки, пишет telegram-канал «Уважаемые пассажиры».

«Первые „Ласточки“ нового образца планируют запустить из Екатеринбурга. Чтобы завод-производитель „Синара — Транспортные Машины“ имел возможность быстро исправить проблемы на ранних сроках эксплуатации», — говорится в посте.

Канал добавляет, что на заводе уже готовы два опытных образца новой «Ласточки». Их ждут финальные испытания и получение сертификации. Первая электричка будет ходить из аэропорта Кольцово.

Новую модель электропоезда «Ласточка» впервые показали на «Иннопроме». Электричка полностью состоит из российских компонентов. В планах у завода выпустить беспилотную «Ласточку» и даже двухэтажную.

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Первую «Ласточку», полностью созданную из российских комплектующих, в скором времени запустят из Екатеринбурга. Чем раньше начнется эксплуатация электропоезда, тем больше возможностей будет у завода «Уральские локомотивы» исправить недоработки, пишет telegram-канал «Уважаемые пассажиры». «Первые „Ласточки“ нового образца планируют запустить из Екатеринбурга. Чтобы завод-производитель „Синара — Транспортные Машины“ имел возможность быстро исправить проблемы на ранних сроках эксплуатации», — говорится в посте. Канал добавляет, что на заводе уже готовы два опытных образца новой «Ласточки». Их ждут финальные испытания и получение сертификации. Первая электричка будет ходить из аэропорта Кольцово. Новую модель электропоезда «Ласточка» впервые показали на «Иннопроме». Электричка полностью состоит из российских компонентов. В планах у завода выпустить беспилотную «Ласточку» и даже двухэтажную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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