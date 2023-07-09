Первую полностью российскую «Ласточку» запустят из Екатеринбурга

Первую «Ласточку», полностью созданную из российских комплектующих, в скором времени запустят из Екатеринбурга. Чем раньше начнется эксплуатация электропоезда, тем больше возможностей будет у завода «Уральские локомотивы» исправить недоработки, пишет telegram-канал «Уважаемые пассажиры».
«Первые „Ласточки“ нового образца планируют запустить из Екатеринбурга. Чтобы завод-производитель „Синара — Транспортные Машины“ имел возможность быстро исправить проблемы на ранних сроках эксплуатации», — говорится в посте.
Канал добавляет, что на заводе уже готовы два опытных образца новой «Ласточки». Их ждут финальные испытания и получение сертификации. Первая электричка будет ходить из аэропорта Кольцово.
Новую модель электропоезда «Ласточка» впервые показали на «Иннопроме». Электричка полностью состоит из российских компонентов. В планах у завода выпустить беспилотную «Ласточку» и даже двухэтажную.
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