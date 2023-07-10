В Совфеде заявили о смене статуса Турции в конфликте РФ и Украины

Глава Совфеда по обороне Бондарев: Турция превращается в недружественную страну для России
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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушил договоренности с Россией, заявил Виктор Бондарев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Турция превращается из нейтральной страны в недружественную для России из-за передачи Анкарой Киеву командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«События прошедших недель, к сожалению, наглядно демонстрируют, что Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную», — заявил Бондарев в беседе с ТАСС. Он отметил, что Турция нарушила договоренности с Россией, поддерживает киевский режим в ускоренном вступлении в НАТО и начала строительство завода по БПЛА на территории Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение командиров «Азов» на Украину — это нарушение имевшихся договоренностей Москвы с Анкарой и Киевом. Он отметил, что Турция приняла данное решение под давлением НАТО, передает телеканал 360.

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Турция превращается из нейтральной страны в недружественную для России из-за передачи Анкарой Киеву командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «События прошедших недель, к сожалению, наглядно демонстрируют, что Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную», — заявил Бондарев в беседе с ТАСС. Он отметил, что Турция нарушила договоренности с Россией, поддерживает киевский режим в ускоренном вступлении в НАТО и начала строительство завода по БПЛА на территории Украины. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение командиров «Азов» на Украину — это нарушение имевшихся договоренностей Москвы с Анкарой и Киевом. Он отметил, что Турция приняла данное решение под давлением НАТО, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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