В Совфеде заявили о смене статуса Турции в конфликте РФ и Украины

Турция превращается из нейтральной страны в недружественную для России из-за передачи Анкарой Киеву командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«События прошедших недель, к сожалению, наглядно демонстрируют, что Турция постепенно и неуклонно продолжает превращаться из нейтральной страны в недружественную», — заявил Бондарев в беседе с ТАСС. Он отметил, что Турция нарушила договоренности с Россией, поддерживает киевский режим в ускоренном вступлении в НАТО и начала строительство завода по БПЛА на территории Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение командиров «Азов» на Украину — это нарушение имевшихся договоренностей Москвы с Анкарой и Киевом. Он отметил, что Турция приняла данное решение под давлением НАТО, передает телеканал 360.
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