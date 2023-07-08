В Кремле высказались о возвращении командиров «Азова»* на Украину

Песков: возвращение боевиков «Азов»* на Украину нарушило договоренности Москвы с Киевом и Анкарой

08 июля 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Боевики вернулись на Украину 8 июля Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возращение командиров «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на Украину — это нарушение имевшихся договоренностей Москвы с Анкарой и Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Возвращение из Турции на Украину главарей „азовцев“ является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», — передают РИА Новости слова Дмитрия Пескова. Он также заявил, что никто не поставил в известность Россию. Ранее президент Украины заявил, что командиры «Азова» возвращаются на Украину. До этого они находились в Турции. Боевики попали в эту страну после боев за Мариуполь в 2022 году. Тогда Россия взяла их в плен, но обменяла на российских солдат и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. В условиях договора было сказано, что боевики должны оставаться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

Возращение командиров «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на Украину — это нарушение имевшихся договоренностей Москвы с Анкарой и Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Возвращение из Турции на Украину главарей „азовцев“ является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», — передают РИА Новости слова Дмитрия Пескова. Он также заявил, что никто не поставил в известность Россию. Ранее президент Украины заявил, что командиры «Азова» возвращаются на Украину. До этого они находились в Турции. Боевики попали в эту страну после боев за Мариуполь в 2022 году. Тогда Россия взяла их в плен, но обменяла на российских солдат и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. В условиях договора было сказано, что боевики должны оставаться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ