В Кремле высказались о возвращении командиров «Азова»* на Украину

Песков: возвращение боевиков «Азов»* на Украину нарушило договоренности Москвы с Киевом и Анкарой
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Боевики вернулись на Украину 8 июля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Возращение командиров «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на Украину — это нарушение имевшихся договоренностей Москвы с Анкарой и Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Возвращение из Турции на Украину главарей „азовцев“ является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», — передают РИА Новости слова Дмитрия Пескова. Он также заявил, что никто не поставил в известность Россию.

Ранее президент Украины заявил, что командиры «Азова» возвращаются на Украину. До этого они находились в Турции. Боевики попали в эту страну после боев за Мариуполь в 2022 году. Тогда Россия взяла их в плен, но обменяла на российских солдат и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. В условиях договора было сказано, что боевики должны оставаться в Турции.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ 

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Возращение командиров «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на Украину — это нарушение имевшихся договоренностей Москвы с Анкарой и Турцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Возвращение из Турции на Украину главарей „азовцев“ является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона», — передают РИА Новости слова Дмитрия Пескова. Он также заявил, что никто не поставил в известность Россию. Ранее президент Украины заявил, что командиры «Азова» возвращаются на Украину. До этого они находились в Турции. Боевики попали в эту страну после боев за Мариуполь в 2022 году. Тогда Россия взяла их в плен, но обменяла на российских солдат и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. В условиях договора было сказано, что боевики должны оставаться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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