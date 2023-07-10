Три челябинца вошли в топ-50 богатейших россиян от Forbes

Рашников, Студенников и Антипов получили максимальные дивиденды за 2022 год

10 июля 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Виктор Рашников «пропустил вперед» металлурга Юрия Антипова и алкомагната Сергея Студенникова Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников, владелец ЧЭМК и основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников попали в число 50 россиян с максимальными доходами от дивидендов за 2022 год. Соответствующий рейтинг опубликовал Forbes. Согласно публикации, дивидендный доход Антипова (Челябинский электрометаллургический комбинат, ЧЭМК) составил в 2022 году 43,2 млрд рублей. Студенников (Меркурий ритейл холдинг) заработал 24,4 млрд рублей. Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат) получил 23,7 млрд рублей. Лидером рейтинга стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с дивидендным доходом 156 млрд рублей. Общий доход участников рейтинга составил 1,39 трлн рублей. Скрин: сайт Forbes

Председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников, владелец ЧЭМК и основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников попали в число 50 россиян с максимальными доходами от дивидендов за 2022 год. Соответствующий рейтинг опубликовал Forbes. Согласно публикации, дивидендный доход Антипова (Челябинский электрометаллургический комбинат, ЧЭМК) составил в 2022 году 43,2 млрд рублей. Студенников (Меркурий ритейл холдинг) заработал 24,4 млрд рублей. Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат) получил 23,7 млрд рублей. Лидером рейтинга стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с дивидендным доходом 156 млрд рублей. Общий доход участников рейтинга составил 1,39 трлн рублей.