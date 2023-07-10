Три челябинца вошли в топ-50 богатейших россиян от Forbes

Рашников, Студенников и Антипов получили максимальные дивиденды за 2022 год
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Виктор Рашников в "Притяжении". Магнитогорск, рашников виктор
Виктор Рашников «пропустил вперед» металлурга Юрия Антипова и алкомагната Сергея Студенникова Фото:

Председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников, владелец ЧЭМК и основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников попали в число 50 россиян с максимальными доходами от дивидендов за 2022 год. Соответствующий рейтинг опубликовал Forbes.

Согласно публикации, дивидендный доход Антипова (Челябинский электрометаллургический комбинат, ЧЭМК) составил в 2022 году 43,2 млрд рублей. Студенников (Меркурий ритейл холдинг) заработал 24,4 млрд рублей. Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат) получил 23,7 млрд рублей.

Лидером рейтинга стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с дивидендным доходом 156 млрд рублей. Общий доход участников рейтинга составил 1,39 трлн рублей.

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Председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников, владелец ЧЭМК и основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников попали в число 50 россиян с максимальными доходами от дивидендов за 2022 год. Соответствующий рейтинг опубликовал Forbes. Согласно публикации, дивидендный доход Антипова (Челябинский электрометаллургический комбинат, ЧЭМК) составил в 2022 году 43,2 млрд рублей. Студенников (Меркурий ритейл холдинг) заработал 24,4 млрд рублей. Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат) получил 23,7 млрд рублей. Лидером рейтинга стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с дивидендным доходом 156 млрд рублей. Общий доход участников рейтинга составил 1,39 трлн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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