Три челябинца вошли в топ-50 богатейших россиян от Forbes

Председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников, владелец ЧЭМК и основатель сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергей Студенников попали в число 50 россиян с максимальными доходами от дивидендов за 2022 год. Соответствующий рейтинг опубликовал Forbes.
Согласно публикации, дивидендный доход Антипова (Челябинский электрометаллургический комбинат, ЧЭМК) составил в 2022 году 43,2 млрд рублей. Студенников (Меркурий ритейл холдинг) заработал 24,4 млрд рублей. Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат) получил 23,7 млрд рублей.
Лидером рейтинга стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с дивидендным доходом 156 млрд рублей. Общий доход участников рейтинга составил 1,39 трлн рублей.
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