Эрдоган дал совет Украине по быстрому вступлению в НАТО

Прекратить боевые действия нужно в ближайшее время, заявил Эрдоган
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Прекращение боевых действий в зоне спецоперации поможет Украине вступить в НАТО. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции.
«Справедливое завершение военных действий облегчит Украине процесс вступления в НАТО», — сказал Эрдоган на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Twitter. Он отметил, что прекратить боевые действия нужно в ближайшее время.
Украина подала заявление о вступлении в НАТО после начала спецоперации. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Киев не готов к вступлению в альянс, а лидеры его стран не имеют единой позиции о вступлении Украины.
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