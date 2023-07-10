Эрдоган дал совет Украине по быстрому вступлению в НАТО

Эрдоган: справедливое и скорое завершение боевых действий поможет Украине вступить в НАТО
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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Прекратить боевые действия нужно в ближайшее время, заявил Эрдоган Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Прекращение боевых действий в зоне спецоперации поможет Украине вступить в НАТО. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции.

«Справедливое завершение военных действий облегчит Украине процесс вступления в НАТО», — сказал Эрдоган на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Twitter. Он отметил, что прекратить боевые действия нужно в ближайшее время.

Украина подала заявление о вступлении в НАТО после начала спецоперации. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Киев не готов к вступлению в альянс, а лидеры его стран не имеют единой позиции о вступлении Украины.

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Прекращение боевых действий в зоне спецоперации поможет Украине вступить в НАТО. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции. «Справедливое завершение военных действий облегчит Украине процесс вступления в НАТО», — сказал Эрдоган на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Twitter. Он отметил, что прекратить боевые действия нужно в ближайшее время. Украина подала заявление о вступлении в НАТО после начала спецоперации. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Киев не готов к вступлению в альянс, а лидеры его стран не имеют единой позиции о вступлении Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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