Байден заявил, что Украина не готова к членству в НАТО

Байден: в НАТО нет единства по Украине

09 июля 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Джо Байден отметил, что США будут продолжать спонсировать Киев оружием Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина еще не готова к членству в НАТО, к тому же среди лидеров стран альянса нет единого мнения по вопросу ее присоединения. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент. <…> Украина еще не готова к членству в НАТО», — заявил Джо Байден в интервью телеканалу CNN . Байден также отметил, что недавно беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер Штатов пообещал продолжать спонсировать Киев оружием. Статья по теме Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии После начала спецоперации Украина подала заявку на выступление в НАТО. На данный момент она все еще находится на рассмотрении. Альянс не принимает страну из-за риска вступить в конфликт с Россией. В начале июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом альянса. Об этом он заявил после переговоров с Зеленским. 11—12 июля пройдет саммит НАТО, на котором будет обсуждаться и украинский вопрос. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, после заседания Украина быстрее вступит в НАТО.

Украина еще не готова к членству в НАТО, к тому же среди лидеров стран альянса нет единого мнения по вопросу ее присоединения. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент. <…> Украина еще не готова к членству в НАТО», — заявил Джо Байден в интервью телеканалу CNN. Байден также отметил, что недавно беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер Штатов пообещал продолжать спонсировать Киев оружием. После начала спецоперации Украина подала заявку на выступление в НАТО. На данный момент она все еще находится на рассмотрении. Альянс не принимает страну из-за риска вступить в конфликт с Россией. В начале июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украина имеет право стать членом альянса. Об этом он заявил после переговоров с Зеленским. 11—12 июля пройдет саммит НАТО, на котором будет обсуждаться и украинский вопрос. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, после заседания Украина быстрее вступит в НАТО.