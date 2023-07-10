Челябинский губернатор встретился в Екатеринбурге с послом ЮАР. Фото

10 июля 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

В рамках встречи Текслер обсудил с послом ЮАР укрепление экономических и торговых связей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер встретился с послом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Мзувукиле Джеффом Макетука на международной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. О том, что они обсудили возможные варианты сотрудничества, URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Встреча состоялась на международной промышленной выставки „Иннопром-2023“. Алексей Текслер и Мзувукиле Джефф Макетука обсудили возможности по увеличению товарооборота и сотрудничество», — рассказали URA.RU в правительстве. Глава региона указал на схожесть экономики ЮАР и Челябинской области. Он отметил возможность дополнять компетенции друг друга и проявил заинтересованность в росте связей. Текслер предложил организовать визиты делегаций из региона в ЮАР и ответно. Губернатор также выделил выгодную логистику области. «С рядом стран отрабатываем логистический маршрут „Север-Юг“ с возможностью выхода через Казахстан, Туркменистан, Иран на южные моря. Это обеспечит транзит и логистику между РФ и странами Центральной Азии», — заявил Текслер. Посла заинтересовал логистический маршрут и углубление выстраивание потоков. Он отметил возможность проработать ЮАР вопрос с Казахстаном и Ираном. Для укрепления связей с Челябинской областью он предложил провинцию Гаутенг. «Это один из индустриальных хабов ЮАР. Многие из индустриальных компетенций— спецтехника, машиностроение, там представлены», — заявил Мзувукиле Джефф Макетука. Текслер также обсудил сотрудничество в рамках образования. Глава региона предложил рассмотреть совместные образовательные программы и обмен студентами. Текслер отметил заинтересованность в росте торговых и экономических связей региона с ЮАР фото: пресс-служба правительства Челябинской области Посла ЮАР заинтересовал логистический маршрут «Север-Юг» фото: пресс-служба правительства Челябинской области Макетука проявил заинтересованность в альтернативной логистике фото: пресс-служба правительства Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский губернатор Алексей Текслер встретился с послом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Мзувукиле Джеффом Макетука на международной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. О том, что они обсудили возможные варианты сотрудничества, URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Встреча состоялась на международной промышленной выставки „Иннопром-2023“. Алексей Текслер и Мзувукиле Джефф Макетука обсудили возможности по увеличению товарооборота и сотрудничество», — рассказали URA.RU в правительстве. Глава региона указал на схожесть экономики ЮАР и Челябинской области. Он отметил возможность дополнять компетенции друг друга и проявил заинтересованность в росте связей. Текслер предложил организовать визиты делегаций из региона в ЮАР и ответно. Губернатор также выделил выгодную логистику области. «С рядом стран отрабатываем логистический маршрут „Север-Юг“ с возможностью выхода через Казахстан, Туркменистан, Иран на южные моря. Это обеспечит транзит и логистику между РФ и странами Центральной Азии», — заявил Текслер. Посла заинтересовал логистический маршрут и углубление выстраивание потоков. Он отметил возможность проработать ЮАР вопрос с Казахстаном и Ираном. Для укрепления связей с Челябинской областью он предложил провинцию Гаутенг. «Это один из индустриальных хабов ЮАР. Многие из индустриальных компетенций— спецтехника, машиностроение, там представлены», — заявил Мзувукиле Джефф Макетука. Текслер также обсудил сотрудничество в рамках образования. Глава региона предложил рассмотреть совместные образовательные программы и обмен студентами.