Сомнолог объяснил, как засыпать в жару без кондиционера

Сомнолог Бузунов предложил мочить постельное белье, чтобы уснуть в жару

11 июля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В жаркую погоду россиянам сложно уснуть Фото: Сергей Русанов © URA.RU Чтобы облегчить засыпание в жаркую погоду, человек может смочить постельное белье перед сном и поддерживать водный баланс в организме. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. «Я вам расскажу историю, которую мне рассказывал еще мой папа. Когда он 40 лет назад ездил в Таджикистан в командировку летом, где +45 в тени днем, а ночью +35. Он брал ведро воды, выливал его в постель, она вместе с одеялом становилось абсолютно мокрым. Укрывался. И так можно было 2-3 часа проспать, пока все снова не становилось сухим и нужно было выливать следующее ведро воды», — сказал Роман Бузунов. «Можно взять простынь, смочить ее водой. Когда ткань высыхает, она охлаждается. Если у людей нет кондиционера и вентилятора, то можно хотя бы так сделать. Так раньше сбивали температуру у детей, заматывая их в мокрые простыни или обтирали холодной водой», — добавил сомнолог. Также профессор посоветовал в жаркие дни выпивать минимум два литра воды в день. «Это для того, чтобы человек потел, а при этом процессе появляется такой же эффект, как с влажным постельным бельем. Если человек меньше потеет, то он начинает перегреваться. Понятно, что это не очень удобно, но лучше, чем получить тепловой удар», — объяснил Бузунов. Заслуженный врач РФ предупредил, что перед сном не следует есть тяжелую пищу. «Не переедать на ночь, потому что процесс переваривания одного грамма пищи нужно потратить от трети до килокалории. Это энергозатратный процесс. Вы можете съесть 100 грамм шоколада и он даст 600 калорий, но 50 калорий вы затратите на то, чтобы переварить его. И это все активно переваривается, что продуцирует тепло. Поэтому за 3-4 часа до сна не принимать тяжелую пищу», — заключил доктор медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы облегчить засыпание в жаркую погоду, человек может смочить постельное белье перед сном и поддерживать водный баланс в организме. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. «Я вам расскажу историю, которую мне рассказывал еще мой папа. Когда он 40 лет назад ездил в Таджикистан в командировку летом, где +45 в тени днем, а ночью +35. Он брал ведро воды, выливал его в постель, она вместе с одеялом становилось абсолютно мокрым. Укрывался. И так можно было 2-3 часа проспать, пока все снова не становилось сухим и нужно было выливать следующее ведро воды», — сказал Роман Бузунов. «Можно взять простынь, смочить ее водой. Когда ткань высыхает, она охлаждается. Если у людей нет кондиционера и вентилятора, то можно хотя бы так сделать. Так раньше сбивали температуру у детей, заматывая их в мокрые простыни или обтирали холодной водой», — добавил сомнолог. Также профессор посоветовал в жаркие дни выпивать минимум два литра воды в день. «Это для того, чтобы человек потел, а при этом процессе появляется такой же эффект, как с влажным постельным бельем. Если человек меньше потеет, то он начинает перегреваться. Понятно, что это не очень удобно, но лучше, чем получить тепловой удар», — объяснил Бузунов. Заслуженный врач РФ предупредил, что перед сном не следует есть тяжелую пищу. «Не переедать на ночь, потому что процесс переваривания одного грамма пищи нужно потратить от трети до килокалории. Это энергозатратный процесс. Вы можете съесть 100 грамм шоколада и он даст 600 калорий, но 50 калорий вы затратите на то, чтобы переварить его. И это все активно переваривается, что продуцирует тепло. Поэтому за 3-4 часа до сна не принимать тяжелую пищу», — заключил доктор медицинских наук.