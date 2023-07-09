Тюменец хранил дома пистолет и осколочную гранату

10 июля 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Оружие и взрывное устройство полиция обнаружила во время обыска квартиры обвиняемого Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В квартире тюменца во время обыска обнаружили пистолет марки «Тульский Токарев», патроны к нему и гранату. Об этом сообщает в telegrzm-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В ходе производства обыска в квартире тюменца были обнаружены: пистолет ТТ с двумя магазинами, 16 пистолетных патронов к нему, и ручная осколочная оборонительная граната Ф-1», — говорится в сообщении. По какой причине в квартире мужчины проводили обыск, не уточняется. Известно, что обвиняемого будут содержать под стражей до 7 сентября 2023 года.

В квартире тюменца во время обыска обнаружили пистолет марки «Тульский Токарев», патроны к нему и гранату. Об этом сообщает в telegrzm-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В ходе производства обыска в квартире тюменца были обнаружены: пистолет ТТ с двумя магазинами, 16 пистолетных патронов к нему, и ручная осколочная оборонительная граната Ф-1», — говорится в сообщении. По какой причине в квартире мужчины проводили обыск, не уточняется. Известно, что обвиняемого будут содержать под стражей до 7 сентября 2023 года.