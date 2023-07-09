09 июля 2023

Тюменец хранил дома пистолет и осколочную гранату

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Оружие и взрывное устройство полиция обнаружила во время обыска квартиры обвиняемого Фото:

В квартире тюменца во время обыска обнаружили пистолет марки «Тульский Токарев», патроны к нему и гранату. Об этом сообщает в telegrzm-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В ходе производства обыска в квартире тюменца были обнаружены: пистолет ТТ с двумя магазинами, 16 пистолетных патронов к нему, и ручная осколочная оборонительная граната Ф-1», — говорится в сообщении.

По какой причине в квартире мужчины проводили обыск, не уточняется. Известно, что обвиняемого будут содержать под стражей до 7 сентября 2023 года.

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В квартире тюменца во время обыска обнаружили пистолет марки «Тульский Токарев», патроны к нему и гранату. Об этом сообщает в telegrzm-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «В ходе производства обыска в квартире тюменца были обнаружены: пистолет ТТ с двумя магазинами, 16 пистолетных патронов к нему, и ручная осколочная оборонительная граната Ф-1», — говорится в сообщении. По какой причине в квартире мужчины проводили обыск, не уточняется. Известно, что обвиняемого будут содержать под стражей до 7 сентября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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