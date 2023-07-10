На «Иннопроме» Мишустин ознакомился с последними разработками России, Китая, Беларуси и Казахстана

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обошел все павильоны «Иннопрома» Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Екатеринбург с рабочим визитом прилетел председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он посетил промышленную выставку «Иннопром», где осмотрел стенды экспонентов. Ему показали полностью импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка», новинки белорусских и китайских партнеров, разработки российских компаний. Подробнее о стендах, на которых побывал Михаил Мишустин, в материале URA.RU.

Павильон №4 — Российско-китайское экспо

Обход выставки Михаил Мишустин провел в компании с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и премьером Беларуси Романом Головченко. Начали со стендов Российско-китайского экспо. Китайский производитель автомобилей Changan Automobile представил последние новинки — премиальный электрокроссовер AVATR ll, среди функций которого — система распознавания усталости водителя и массажные кресла, и кроссовер UNI-T и UNI-K. Первый — спортивный компактный кроссовер SUV-сегмента класса B+ длиной 4515 мм с двигателем 1.5T+7DCT. Второй — флагманский кроссовер D-класса длиной 4865 мм с двигателем 2.0T+8AT, 4WD. Также от Changan представлен спортивный лифтбек UNI—V D-класса длиной 4680 мм с двигателем 1.5T+7DCT.

На соседнем стенде свои модели показала компания Dongfenf Motor. Интерес машинам этой марки в России вырос в 4,5 раз за последний год. Компания продемонстрировала электрокроссовер VOYAH FREE и полностью электрический седан VOYAH PASSION. Организация сотрудничает с липецкими предприятиями, где ведется производство машин.

Павильон №3 — национальная экспозиция Беларуси и стенд Свердловской области

Страна-партнер представила на стендах новейшие образцы сельскохозяйственной техники, мобильную парковку, скоростные лифты, вездеходы. Их и показали Михаилу Мишустину. Самый большой экспонат — зерноуборочный комбайн от компании «Гомсельмаш» с габаритами 1700 на 400 сантиметров, рядом — знакомые екатеринбуржцам голубые троллейбусы, знаменитые белорусские трактора, вездеход от компании МАЗ с габаритами шин 1400 на 750 см и скоростные лифты от компании «Могилевлифтсрой».

Свердловская область представлена на «Иннопроме» 35 компаниями. Свои разработки Михаилу Мишустину показали представители «Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения» при УрФУ:

газовый редуктор, применяющийся в системе топливоподачи газовых автомобилей и автобусов. Главной задачей проекта является полный реинжиниринг и повышение КПД аппарата на 30%.

крыльчатка вентилятора, используемая также в вытяжных установках, сеялках. Первая серия — 2500 штук — передана в производство на базе УрФУ.

Также на стенде Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев рассказал про авиатехнику Уральского завода гражданской авиации. Сейчас здесь занимаются разработкой отечественных малогабаритных самолетов «Ладога» и «Байкал».

Павильон №2 — разработки российских компаний

Михаил Мишустин осмотрел стенды «Российского экспортного центра», ФГУП «НАМИ», «Агентства по технологическому развитию» и стенд Минпромторга. Самые яркие экспонаты здесь — российский электромобиль E-Nevа от ФГУП «НАМИ», разработанный оборонно-промышленным концерном «Алмаз-Антей». Габаритная длина автомобиля составляет 4,5 метра, он имеет длинную колесную базу — в ее пределах скомпонованы батареи, обеспечивающие запас хода до 463 км. Багажник объемом 610 литров.

Также председатель правительства РФ осмотрел разработки в сфере фармацевтики и медицины от компании Росатом, а также инновационные аккумуляторы, плазмотрон для производства водорода методом плазменного пиролиза.

E-Neva — российский электромобиль Фото: Московец Илья © URA.RU

Павильон №1 — внимание Казахстану, Татарстану и российскому транспорту

Здесь Михаил Мишустин побывал на стенде Казахстана, где представлены разработки в сфере машиностроения и медицины. Председателю правительства показали устройство для интенсивной легочной реабилитации Bark VibroLung, аналогов которому в мире нет. Виброакустическая легочная терапия оказалась намного эффективнее перед традиционными способами дыхательной терапии. Также председатель правительства посетил стенд Татарстана, где вместе с главой республики Рустамом Миннихановым запустил завод по производству двигателей «Солерс» в ОЭЗ «Алабуга» недалеко от Набережных Челнов.

Мишустин осмотрел продукцию предприятий Ростеха и первый российский серийный трехсекционный трамвай «Невский» двустороннего движения от ПК «Транспортные системы». Внутри есть система климат-контроля, USB и мультимедийные информационные комплексы. Недалеко от «Невского» — «Ласточка» от компании «Синара», ее также представили Мишустину. Новая модель сделана полностью из отечественных комплектующих.

На стенде Москвы председателю правительства презентовали беспилотники веротлетного типа на водороде и октакоптеры с водородными топливными элементами от компании «Аэромакс», а также экзоскелет от компании «Экзоатлет». Роботизированная конструкция, имитирующая человеческий скелет, помогает ускорить реабилитацию пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.