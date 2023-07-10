Екатеринбург превратят в центр микроэлектроники

В НПО автоматики (входит в «Роскосмос») запустили серийное производство процессорных модулей. Импортозамещающее оборудование презентовали на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая проходит в Екатеринбурге. Как рассказал URA.RU заместитель генерального директора по гражданской продукции НПО автоматики Антон Капустин, ранее предприятие закупало импортные устройства. Однако в связи с изменившейся геополитической обстановкой поставки прекратились.
«Наши инженеры сделали линейку модулей. Они включают в себя процессор, память и различные интерфейсы в зависимости от модификации и назначения прибора. Это такие компактные устройства, которые устанавливаются в прибор и проводят необходимые вычисления, то есть своего рода „мозги“ любого прибора», — рассказал Капустин.
Он отметил, что модули смогут использоваться в любой технике, где есть дисплей. В том числе их будут устанавливать на российскую сельхозтехнику.
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