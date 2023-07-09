Курганская ОПГ занималась незаконным заработком в криптовалюте

Курганская прокуратура подала иск против местной ОПГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области три жителя организовали опасную преступную группу, чтобы продавать наркотические вещества за криптовалюту. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления прокуратуры.

«Установлено, что три лица осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств, в составе организованных групп, за что получали вознаграждение в виртуальной валюте „биткоин“. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными активами посредством ряда операций с банковскими счетами они переводились в безналичные российские рубли», — указано на сайте прокуратуры.

Сообщается, что в ходе прокурорской проверки выяснилось, что курганца удалось заработать более 845 тысяч рублей. Как указано на сайте ведомства, прокуратура направила иск в суд о взыскании незаконных денег. Сообщается, что иск принят в Курганский городской суд.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане поймали ОПГ мигрантов, орудовавших в Челябинской области. Десять человек занимались сбытом наркотиков.