В Кургане поймали ОПГ мигрантов, орудовавших в Челябинской области

19 июня 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Дело об ОПГ мигрантов отправят в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане задержали опасную преступную группировку (ОПГ), в которую вошли десять иностранцев. Они занимались сбытом наркотиков в Курганской и Челябинской областях. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления прокуратуры. «Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении десяти иностранцев, участников преступного сообщества. Обвиняемые занимались незаконным сбытом наркотических веществ на территории Курганской и Челябинской областей», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что участники сообщества получали крупные партии наркотиков, после чего передавали их другим участникам ОПГ или через другие тайники. Сотрудники полиции арестовали группу мигрантов. Уголовное дело будет направлено в суд. Как указано на сайте, им грозит до 20 лет тюрьмы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане полиция задержала сбытчика мефедрона. Мужчина уже был судим.

В Кургане задержали опасную преступную группировку (ОПГ), в которую вошли десять иностранцев. Они занимались сбытом наркотиков в Курганской и Челябинской областях. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления прокуратуры. «Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении десяти иностранцев, участников преступного сообщества. Обвиняемые занимались незаконным сбытом наркотических веществ на территории Курганской и Челябинской областей», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что участники сообщества получали крупные партии наркотиков, после чего передавали их другим участникам ОПГ или через другие тайники. Сотрудники полиции арестовали группу мигрантов. Уголовное дело будет направлено в суд. Как указано на сайте, им грозит до 20 лет тюрьмы. Ранее URA.RU писало, что в Кургане полиция задержала сбытчика мефедрона. Мужчина уже был судим.