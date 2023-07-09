Продюсер Фадеев назвал Наргиз воровкой

Максим Фадеев пояснил, почему запрещает Наргиз исполнять свои песни

Фадеев рассказал, почему запрещает Наргиз исполнять свои песни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, раскрыл подробности конфликта с певицей Наргиз. Причина — женщина продолжает исполнять песни из каталога музыканта после его запрета. Об этом Фадеев сообщил в своем личном telegram-канале.

«Несколько последних лет, наблюдая за Наргиз, думал, какое определение я могу дать этой караоке-певице. Она — обычная воровка на доверии. Она украла у нас и пользует мою интеллектуальную собственность — фонограммы, песни, видеоклипы, фотографии. Это как если бы она взяла чужую машину покататься, а потом уехала бы на ней в Узбекистан и начала на ней заниматься частным извозом, зарабатывая деньги», — пишет продюсер у себя в канале.

Сообщается, что все началось после ухода Наргиз с лейбла. Тогда Фадеев не запрещал исполнять свои песни. Как указано в посте, продюсер запретил исполнять свои песни после высказываний Наргиз о России и о самом музыканте. Со слов Фадеева, дошло до того, что ему приходилось сообщать организаторам площадки, на которой должна выступать исполнительница, что на данном концерте будут нарушаться его авторские права. «Как ты не можешь понять, что после всего того, что ты сказала и сделала, люди никогда искренне не поверят твоему исполнению песен „Вдвоем“, „Ты моя нежность“ и других», — рассказал Фадеев.

Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев рассказал, почему не вернется на шоу «Голос.Дети». Со слов продюсера, этот проект «дискредитировал себя».