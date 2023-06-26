Максим Фадеев рассказал, почему не вернется на шоу «Голос.Дети»

Продюсер Фадеев: в проекте «Голос.Дети» непрофессиональная музыкальная редакция

Максим Фадеев заявил, что шоу «дискредитировало себя» Фото: Илья Московец © URA.RU

Продюсер Максим Фадеев сказал, что никогда не будет участвовать в шоу «Голос.Дети». Так он ответил на вопрос, заданный ему подписчиком в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По словам Фадеева, этот проект «дискредитировал себя».

«Я никогда не буду участвовать в этом дискредитировавшем себя проекте, с такой непрофессиональной музыкальной редакцией под руководством Ю.В. Аксюты. Когда его сменят, тогда я с радостью приду. Ведь я — настоящий учитель и педагог по образованию», — ответил Фадеев на вопрос подписчика.

Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев выбрал 12 вокалисток из шести тысяч участниц конкурса. Они исполнят песню «Время мужчин», которая, по мнению музыканта, должна стать новым женским гимном.