Омбудсмен ХМАО сообщила о возвращении пленных уральцев

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РФ удалось обменять двух уральских бойцов из украинского плена Фото:
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В Россию в результате обмена пленными с Украиной вернулись двое уральских бойцов. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова рассказала журналисту URA.RU, что вместе с двумя пленными югорчанами удалось обменять одного жителя Свердловской области и одного челябинца.

«Вместе с пленными солдатами из Нижневартовска и Кондинского района удалось вернуть еще двух военных из УрФО. Это жители Свердловской и Челябинской областей», — сообщила Стребкова.

Омбудсмен рассказала, что есть вероятность возвращения еще нескольких солдат из УрФО. «Пока мы получили только данные, о тех, кого разыскивали при участии уполномоченных по правам человека, Минобороны и правозащитных организаций. Общего списка у меня еще нет, только эти данные, возможно, будут еще жители УрФО и Югры. Всего удалось обменять 45 российских бойцов», — уточнила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о возвращении из плена двух бойцов из ХМАО. Их удалось обменять на украинских пленных.

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В Россию в результате обмена пленными с Украиной вернулись двое уральских бойцов. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова рассказала журналисту URA.RU, что вместе с двумя пленными югорчанами удалось обменять одного жителя Свердловской области и одного челябинца. «Вместе с пленными солдатами из Нижневартовска и Кондинского района удалось вернуть еще двух военных из УрФО. Это жители Свердловской и Челябинской областей», — сообщила Стребкова. Омбудсмен рассказала, что есть вероятность возвращения еще нескольких солдат из УрФО. «Пока мы получили только данные, о тех, кого разыскивали при участии уполномоченных по правам человека, Минобороны и правозащитных организаций. Общего списка у меня еще нет, только эти данные, возможно, будут еще жители УрФО и Югры. Всего удалось обменять 45 российских бойцов», — уточнила Стребкова. Ранее URA.RU писало о возвращении из плена двух бойцов из ХМАО. Их удалось обменять на украинских пленных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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