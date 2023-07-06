Омбудсмен ХМАО сообщила о возвращении пленных уральцев

06 июля 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

РФ удалось обменять двух уральских бойцов из украинского плена Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Россию в результате обмена пленными с Украиной вернулись двое уральских бойцов. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова рассказала журналисту URA.RU, что вместе с двумя пленными югорчанами удалось обменять одного жителя Свердловской области и одного челябинца. «Вместе с пленными солдатами из Нижневартовска и Кондинского района удалось вернуть еще двух военных из УрФО. Это жители Свердловской и Челябинской областей», — сообщила Стребкова. Омбудсмен рассказала, что есть вероятность возвращения еще нескольких солдат из УрФО. «Пока мы получили только данные, о тех, кого разыскивали при участии уполномоченных по правам человека, Минобороны и правозащитных организаций. Общего списка у меня еще нет, только эти данные, возможно, будут еще жители УрФО и Югры. Всего удалось обменять 45 российских бойцов», — уточнила Стребкова. Ранее URA.RU писало о возвращении из плена двух бойцов из ХМАО. Их удалось обменять на украинских пленных.

В Россию в результате обмена пленными с Украиной вернулись двое уральских бойцов. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова рассказала журналисту URA.RU, что вместе с двумя пленными югорчанами удалось обменять одного жителя Свердловской области и одного челябинца. «Вместе с пленными солдатами из Нижневартовска и Кондинского района удалось вернуть еще двух военных из УрФО. Это жители Свердловской и Челябинской областей», — сообщила Стребкова. Омбудсмен рассказала, что есть вероятность возвращения еще нескольких солдат из УрФО. «Пока мы получили только данные, о тех, кого разыскивали при участии уполномоченных по правам человека, Минобороны и правозащитных организаций. Общего списка у меня еще нет, только эти данные, возможно, будут еще жители УрФО и Югры. Всего удалось обменять 45 российских бойцов», — уточнила Стребкова. Ранее URA.RU писало о возвращении из плена двух бойцов из ХМАО. Их удалось обменять на украинских пленных.