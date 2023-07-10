Фоторепортаж из поселка Октябрьский, где старшеклассник поджег сверстницу

Жуткое преступление в Октябрьском, в котором оказался замешан подросток из благополучной семьи, стало самой обсуждаемой темой последних дней Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители поселка Октябрьский Пермского края не находят объяснение жестокой расправе над 15-летней школьницей, случившейся в ночь на 8 июля. Обожженная десятиклассница была найдена рядом с железнодорожными путями, недалеко от дома, где проживал ее знакомый. Именно его следствие обвиняет в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Однако все, с кем удалось пообщаться корреспонденту URA.RU как один утверждают: молодой человек не мог совершить такой жестокий поступок.

Дом Людмилы Кутявиной расположен напротив дома, где проживает семья юноши. Женщина рассказала, что юноша рос на ее глазах, и всегда был очень приветливым и общительным. «Семья у них спокойная, никогда шума не было. Часто случалось, что Евгений (имя изменено — прим. URA.RU) оставался дома один, пока родители работали. К нему ребята знакомые на мотоцикле вечером приезжали. Не было такого, чтобы они хулиганили. Я даже представить не могла, что что-то плохое может случиться», — сказала URA.RU Людмила.

Семья подростка проживает в большом двухэтажном доме и характеризуется соседями, как благополучная. Днем, 10 июля, место преступления осматривали следователи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Место, где произошло преступление, расположено примерно в 300 метрах от дома, где живет семья старшеклассника, обвиняемого в жутком преступлении Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Положительную характеристику дает своему воспитаннику и классный руководитель юноши, учитель Валентина Кувшинова. В беседе с корреспондентом URA.RU педагог рассказала, что Евгений учился на «4» и «5», увлекался информатикой, любил играть в волейбол. «Мы с ним отработали лето в профильном лагере. Все было спокойно и хорошо. Потом они [учащиеся] ушли на каникулы, а я — в отпуск. Семья Евгения положительная. Родители всегда интересовались учебой сына, посещали родительские собрания, держали со мной связь. Никогда он [подросток] не был замечен в каких-то плохих компания», — пояснила Валентина Кувшинова.

Молодой человек был в хороших отношениях с пострадавшей девушкой — оба учились в школе №1 и знали друг друга с раннего детства. В этом году ребята закончили 10-й класс Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Анна Ильиных несколько месяцев жила в доме по соседству с семьей пострадавшей девушки. Сейчас работает продавцом местном в магазине. «Плохого вообще ничего о ней не могу сказать. Всегда приветливая, ухоженная, красиво одетая. С мальчиком [который сейчас под подозрением] они хорошо знакомы, общались с ним неплохо. Мне не верится, что он мог так поступить» — рассказала Анна корреспонденту URA.RU. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В этом доме, на улице Советской, живет семья старшеклассницы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пострадавшую вначале доставили в окружную больницу. Состояние девушки в первые часы после случишегося не позволяло госпитализировать ее в Пермь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Местные говорят, что в ночь, когда было совершено жуткое преступление, юноша мог находиться не один, а со знакомыми. Якобы компания молодых людей отмечала чей-то день рождения. По другой версий, старшеклассник на днях расстался со своей девушкой, и, очень переживал из-за этого: «пошел заливать горе с друзьями». Как в их компании оказалась девушка — непонятно. Одна из местных жительниц рассказала URA.RU, что она «ночью тайком ушла из дома». Так ли это на самом деле — предстоит выяснить следствию. В пресс-службе СУ СК по Прикамье эту информацию не комментируют.

По данным источников URA.RU родители обвиняемого долгое время работали в органах МВД, после чего, вышли на пенсию. Отец 15-летней девушки преподает спецдисциплины в Октябрьском филиале Пермского краевого политехнического колледжа. От общения с корреспондентом агентства законные представители подростков отказались.