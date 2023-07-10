Сотрудник «РЖД» рассказал, как нашел девочку, которую пытались сжечь в Пермском крае

Девочку, которую поджег знакомый, нашли в одних носках
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, жд пути, дом подозреваемого
Пострадавшую нашли неподалеку от дома подозреваемого Фото:

Девочка, которую поджег ее знакомый, была найдена голой и в одних носках. Такое сообщение получил сотрудник «РЖД», который нашел пострадавшую возле рельсов в поселке Октябрьский Пермского края 8 июля.

«В то утро я был дежурным. Мне позвонил машинист поезда и сообщил, что возле путей лежит девушка. Она была вся в крови и в одних носках, трава под ней еще дымилась», — рассказал «КП-Пермь» сотрудник «РЖД», нашедший пострадавшую. По его словам, складывалось впечатление будто изначально девочка лежала на рельсах, но смогла уползти и потеряла сознание уже рядом с путями.

Когда на место происшествия приехали медики скорой помощи, девочка была без сознания, но потом пришла в чувство и смогла назвать свое имя и фамилию, а также возраст. В тяжелом состоянии школьницу доставили в местную больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и задержали подозреваемого, им оказался давний знакомый девочки. Сейчас подростку предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО на два месяца.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девочка, которую поджег ее знакомый, была найдена голой и в одних носках. Такое сообщение получил сотрудник «РЖД», который нашел пострадавшую возле рельсов в поселке Октябрьский Пермского края 8 июля. «В то утро я был дежурным. Мне позвонил машинист поезда и сообщил, что возле путей лежит девушка. Она была вся в крови и в одних носках, трава под ней еще дымилась», — рассказал «КП-Пермь» сотрудник «РЖД», нашедший пострадавшую. По его словам, складывалось впечатление будто изначально девочка лежала на рельсах, но смогла уползти и потеряла сознание уже рядом с путями. Когда на место происшествия приехали медики скорой помощи, девочка была без сознания, но потом пришла в чувство и смогла назвать свое имя и фамилию, а также возраст. В тяжелом состоянии школьницу доставили в местную больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и задержали подозреваемого, им оказался давний знакомый девочки. Сейчас подростку предъявлено обвинение, он отправлен в СИЗО на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...