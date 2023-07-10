10 июля 2023

Бастрыкин поручил доложить обстоятельства нарушения прав жителей дома в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
СКР Свердловской области расследует уголовное дело о халатности Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о нарушении прав жителей Невьянского городского округа Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Следственные органы свердловского СКР расследуют уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в telegram-канале СУ СКР по Свердловской области.

В ведомстве ссылаются на эфир федерального телеканала, где освещалась проблема жильцов аварийного многоквартирного дома в Невьянском городском округе Свердловской области, у которых нет отопления. При этом меры по решению данного вопроса не принимались.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о нарушении прав жителей Невьянского городского округа Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Следственные органы свердловского СКР расследуют уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в telegram-канале СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве ссылаются на эфир федерального телеканала, где освещалась проблема жильцов аварийного многоквартирного дома в Невьянском городском округе Свердловской области, у которых нет отопления. При этом меры по решению данного вопроса не принимались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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