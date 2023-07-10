Бастрыкин поручил доложить обстоятельства нарушения прав жителей дома в Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о нарушении прав жителей Невьянского городского округа Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Следственные органы свердловского СКР расследуют уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в telegram-канале СУ СКР по Свердловской области.
В ведомстве ссылаются на эфир федерального телеканала, где освещалась проблема жильцов аварийного многоквартирного дома в Невьянском городском округе Свердловской области, у которых нет отопления. При этом меры по решению данного вопроса не принимались.
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