В США назвали катастрофой для НАТО сделку Эрдогана со Столтенбергом

Ситуация в НАТО превращается в катастрофу из-за действий Турции Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Турция парализует НАТО и получит выгоду из-за собственного одобрения вступления Швеции в альянс. Об этом сообщило американское издание 19fortyfive. Ситуация в альянсе превращается в катастрофу.

«Турция использовала свое присутствие в НАТО, чтобы парализовать этот институт и извлечь выгоду из своего де-факто права вето. Чтобы снять это вето, генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг и советник по национальной безопасности Джейк Салливан теперь хотят дать Турции возможность парализовать Европейский союз и подорвать его демократическую ориентацию изнутри», — говорится в материале . Отмечается, что ситуация в НАТО превращается в катастрофу.

Сделка генсека альянса ничего не даст НАТО. Не получится отговорить Анкару от повторения ее действий в будущих целях альянса. «Если [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган откажется от своей игры в покер с высокими ставками, предложив новые уступки и уловки, чтобы показать свою публику, Столтенберг гарантирует, что каждое важное решение НАТО в будущем станет возможностью для турецкого вымогательства», — сообщается в статье.

Отмечается, что Столтенберг и Салливан могут обменять живую демократию на вступление Швеции в альянс, которое считается скорее символическим, чем существенным. По словам автора статьи, лидеры альянса могут дать друг другу пощечину на саммите в Вильнюсе, однако все равно пожалеют об этом.

Ранее Столтенберг заявил, что Турция дала согласие на быструю передачу протокола о приеме Швеции в НАТО на ратификацию, передает RT. Переговоры прошли между Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе, передает «Ридус».