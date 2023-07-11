Западный сапер предупредил о смертельной опасности кассетных бомб для детей

11 июля 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Западный сапер Майкл сообщил, что кассетная бомба может убить человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дети могут случайно найти неразорвавшиеся кассетные бомбы, при соприкосновении с которыми лишатся рук и ног. Об этом сообщил западный сапер Майкл. «Чаще всего они (кассетные бомбы — прим. URA.RU) взрываются при полевых сельскохозяйственных работах или когда их случайно находят дети. Особенно страшно видеть детей, у которых руки оторваны по локоть или нет одной ноги по колено», — заявил Майкл в беседе с РИА Новости. Он рассказал, что видел детей в деревнях с травмами после кассетных бомб. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине Майкл отметил, что кассетные бомбы выглядят как теннисные мячи. Несмотря на свой маленький размер, они способны убить или сильно ранить несколько человек. Можно потерять руки и ноги, если задеть неразорвавшуюся «бомбочку», которая лежит на земле. Ранее стало известно, что США хотят отправить Украине кассетные боеприпасы. Политолог Алексей Ярошенко назвал передачу кассетных бомб ВСУ отчаянным шагом со стороны США, передает телеканал 360.

Дети могут случайно найти неразорвавшиеся кассетные бомбы, при соприкосновении с которыми лишатся рук и ног. Об этом сообщил западный сапер Майкл. «Чаще всего они (кассетные бомбы — прим. URA.RU) взрываются при полевых сельскохозяйственных работах или когда их случайно находят дети. Особенно страшно видеть детей, у которых руки оторваны по локоть или нет одной ноги по колено», — заявил Майкл в беседе с РИА Новости. Он рассказал, что видел детей в деревнях с травмами после кассетных бомб. Майкл отметил, что кассетные бомбы выглядят как теннисные мячи. Несмотря на свой маленький размер, они способны убить или сильно ранить несколько человек. Можно потерять руки и ноги, если задеть неразорвавшуюся «бомбочку», которая лежит на земле. Ранее стало известно, что США хотят отправить Украине кассетные боеприпасы. Политолог Алексей Ярошенко назвал передачу кассетных бомб ВСУ отчаянным шагом со стороны США, передает телеканал 360.