Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине

06 июля 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Использование подобных боеприпасов запрещено международной конвенцией Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В американском издании The New York Times 6 июля сообщили, что США поставят Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией по данному типу оружия. URA.RU рассказывает, что известно о боеприпасах и как Украина применяла их против России в зоне спецоперации. Почему опасны кассетные боеприпасы Бомба представляет собой снаряд, который обычно сбрасывают с воздуха или запускают с земли. Такие боеприпасы разрываются в воздухе, выпуская сотни маленьких бомб. Они могут покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей. Кроме того, боеприпасы иногда разрываются лишь после попадания в тело человека. По статистике ООН, мирные жители, которые находились рядом со взрывом, навсегда остаются инвалидами. Многие государства подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, вступившую в силу 1 августа 2010 года. На сегодняшний день к Конвенции присоединились 110 стран. Украина не подписывала договор. Применение кассетных боеприпасов Украиной ВСУ обстреляли Мелитополь в Запорожской области из реактивной системы залпового огня РСЗО «Ольха» с кассетными боеприпасами. Кроме того, в атаке была использована РСЗО HIMARS.

Украинская армия минировала территории при отступлении кассетными минами «Лепесток». По словам корреспондента РИА Новости, «Лепесток» имеет массу всего 80 граммов, но этого достаточно, чтобы сильно покалечить, отрывав наступившему на мину нижнюю часть ноги. Раненый может погибнуть от кровопотери.

ВСУ обстреляли деревню Гусаровка в Харьковской области кассетными боеприпасами. Они сбросили бомбы на всю территорию деревни.

В американском издании The New York Times 6 июля сообщили, что США поставят Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией по данному типу оружия. URA.RU рассказывает, что известно о боеприпасах и как Украина применяла их против России в зоне спецоперации. Бомба представляет собой снаряд, который обычно сбрасывают с воздуха или запускают с земли. Такие боеприпасы разрываются в воздухе, выпуская сотни маленьких бомб. Они могут покрыть территорию, сравнимую с размером нескольких футбольных полей. Кроме того, боеприпасы иногда разрываются лишь после попадания в тело человека. По статистике ООН, мирные жители, которые находились рядом со взрывом, навсегда остаются инвалидами. Многие государства подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, вступившую в силу 1 августа 2010 года. На сегодняшний день к Конвенции присоединились 110 стран. Украина не подписывала договор.