США передадут Украине кассетные боеприпасы

США признали риски применения оружия
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в Белом доме. Уточняется, что Штаты признали риски для мирных жителей, которые несут применение таких снарядов.
«Украине передают кассетные боеприпасы. США признают, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения», — заявили в Белом доме. Прямая трансляция прошла на
Ранее сообщалось, что США подготовили новый пакет военной помощи Украине. В него войдут тысячи кассетных боеприпасов.
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