07 июля 2023

США передадут Украине кассетные боеприпасы

Белый дом подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов
© Служба новостей «URA.RU»
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Боеприпас.сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд, stock, 155мм
США признали риски применения оружия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в Белом доме. Уточняется, что Штаты признали риски для мирных жителей, которые несут применение таких снарядов.

«Украине передают кассетные боеприпасы. США признают, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения», — заявили в Белом доме. Прямая трансляция прошла на CNN.

Ранее сообщалось, что США подготовили новый пакет военной помощи Украине. В него войдут тысячи кассетных боеприпасов.

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США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в Белом доме. Уточняется, что Штаты признали риски для мирных жителей, которые несут применение таких снарядов. «Украине передают кассетные боеприпасы. США признают, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения», — заявили в Белом доме. Прямая трансляция прошла на CNN. Ранее сообщалось, что США подготовили новый пакет военной помощи Украине. В него войдут тысячи кассетных боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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