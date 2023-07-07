США передадут Украине кассетные боеприпасы

Белый дом подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов

07 июля 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

США признали риски применения оружия Фото: Mr. Luke J. Allen / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в Белом доме. Уточняется, что Штаты признали риски для мирных жителей, которые несут применение таких снарядов. «Украине передают кассетные боеприпасы. США признают, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения», — заявили в Белом доме. Прямая трансляция прошла на CNN . Ранее сообщалось, что США подготовили новый пакет военной помощи Украине. В него войдут тысячи кассетных боеприпасов.

США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов. Об этом сообщили в Белом доме. Уточняется, что Штаты признали риски для мирных жителей, которые несут применение таких снарядов. «Украине передают кассетные боеприпасы. США признают, что применение кассетных снарядов на Украине несет риски для мирного населения», — заявили в Белом доме. Прямая трансляция прошла на CNN. Ранее сообщалось, что США подготовили новый пакет военной помощи Украине. В него войдут тысячи кассетных боеприпасов.