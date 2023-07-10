В Пермском крае ликвидируют деревни железнодорожников

11 июля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Сотрудников железной дороги в деревнях не осталось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае власти убирают с карты два населенных пункта: Казарма 1279-й км и Казарма 1287-й км. Эти деревни железнодорожников в Куединском муниципальном округе, РЖД больше не нужны — там давно не проживают сотрудники компании и другие люди. Об этом сообщается в пакете документов, который глава округа Флорид Бадртдинов, направил в законодательно собрание Пермского края для исключения населенных пунктов из системы административно-территориального устройства региона. «Потребность в постоянном проживании работников AO „PЖД“ в населенном пункте отсутствует. Ha территории населенного пункта жилые помещения, земельные участки, предоставленные гражданам, отсутствуют, разрешения на строительство объектов капстроительства не выдавались, документация по планировке территории не разрабатывалась. Кроме того, населенный пункт является труднодоступным ввиду отсутствия к нему подъездных путей в отдельные сезоны года и плохие погодные условия. Признаки постоянного или временного проживания граждан, использования земельных участков не обнаружены», — рассказывается о Казарме 1279-й в пояснительной записке, размещенной на портале заксобрания. Аналогичная ситуация сложилась и в Казарме 1287-й км. Последние жители поселков были переселены осень 2022 и зимой 2023 годов. Бадртдинов также отмечает, что депутаты Kyeдинcкoro муниципального округа уже утвердили генплан территории, в котором населенные пункты Казарма 1279-й км и Казарма 1287-й км являются ликвидируемыми как фактически прекратившие существование. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае власти убирают с карты два населенных пункта: Казарма 1279-й км и Казарма 1287-й км. Эти деревни железнодорожников в Куединском муниципальном округе, РЖД больше не нужны — там давно не проживают сотрудники компании и другие люди. Об этом сообщается в пакете документов, который глава округа Флорид Бадртдинов, направил в законодательно собрание Пермского края для исключения населенных пунктов из системы административно-территориального устройства региона. «Потребность в постоянном проживании работников AO „PЖД“ в населенном пункте отсутствует. Ha территории населенного пункта жилые помещения, земельные участки, предоставленные гражданам, отсутствуют, разрешения на строительство объектов капстроительства не выдавались, документация по планировке территории не разрабатывалась. Кроме того, населенный пункт является труднодоступным ввиду отсутствия к нему подъездных путей в отдельные сезоны года и плохие погодные условия. Признаки постоянного или временного проживания граждан, использования земельных участков не обнаружены», — рассказывается о Казарме 1279-й в пояснительной записке, размещенной на портале заксобрания. Аналогичная ситуация сложилась и в Казарме 1287-й км. Последние жители поселков были переселены осень 2022 и зимой 2023 годов. Бадртдинов также отмечает, что депутаты Kyeдинcкoro муниципального округа уже утвердили генплан территории, в котором населенные пункты Казарма 1279-й км и Казарма 1287-й км являются ликвидируемыми как фактически прекратившие существование.