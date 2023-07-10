В Екатеринбурге стартовало Седьмое российско-китайское ЭКСПО. Мероприятие проводится в рамках промышленной выставки «Иннопром-2023», которая длится с 10 по 13 июля. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Мероприятие походит после 4-летнего перерыва. Тема ЭКСПО — „Новый импульс для китайско-российского практического сотрудничества“. С приветственным словом к гостям обратились замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор провинции Хэйлунцзян КНР Лян Хуэйлин», — сказано в сообщении.
Экспозиция Российско-Китайского Экспо занимает 10 тысяч квадратных метров. На выставке представлены более 370 компаний из Китая, в том числе 161 производитель. В мероприятие входят такие отрасли, как сельское хозяйство, машиностроение, цифровая экономика, строительство, коммерция и бытовое оборудование.
Выставка должна была пройти с 7 по 10 июля 2020 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках промышленной выставки «Иннопром». В апреле 2020 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров объявил об отмене мероприятия.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.