В Екатеринбурге стартовало российско-китайское ЭКСПО. Фото

11 июля 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге началось Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге В Екатеринбурге стартовало Седьмое российско-китайское ЭКСПО. Мероприятие проводится в рамках промышленной выставки «Иннопром-2023», которая длится с 10 по 13 июля. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Мероприятие походит после 4-летнего перерыва. Тема ЭКСПО — „Новый импульс для китайско-российского практического сотрудничества“. С приветственным словом к гостям обратились замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор провинции Хэйлунцзян КНР Лян Хуэйлин», — сказано в сообщении. Экспозиция Российско-Китайского Экспо занимает 10 тысяч квадратных метров. На выставке представлены более 370 компаний из Китая, в том числе 161 производитель. В мероприятие входят такие отрасли, как сельское хозяйство, машиностроение, цифровая экономика, строительство, коммерция и бытовое оборудование. Выставка должна была пройти с 7 по 10 июля 2020 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках промышленной выставки «Иннопром». В апреле 2020 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров объявил об отмене мероприятия. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге стартовало Седьмое российско-китайское ЭКСПО. Мероприятие проводится в рамках промышленной выставки «Иннопром-2023», которая длится с 10 по 13 июля. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Мероприятие походит после 4-летнего перерыва. Тема ЭКСПО — „Новый импульс для китайско-российского практического сотрудничества“. С приветственным словом к гостям обратились замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор провинции Хэйлунцзян КНР Лян Хуэйлин», — сказано в сообщении. Экспозиция Российско-Китайского Экспо занимает 10 тысяч квадратных метров. На выставке представлены более 370 компаний из Китая, в том числе 161 производитель. В мероприятие входят такие отрасли, как сельское хозяйство, машиностроение, цифровая экономика, строительство, коммерция и бытовое оборудование. Выставка должна была пройти с 7 по 10 июля 2020 года в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках промышленной выставки «Иннопром». В апреле 2020 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров объявил об отмене мероприятия.