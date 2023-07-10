В Тюменской области вынесли приговор коррумпированному охотинспектору

Инспектор скрыл ряд преступлений за вознаграждение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области осудили за взятки бывшего инспектора регионального Госохотдепартамента. Мужчина в период с 2019 по 2020 год закрывал глаза на незаконную охоту и заработал таким образом более 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«В июле 2020 года подсудимый не сообщил в органы внутренних дел о выявленном факте незаконного отстрела одной туши косули сибирской, обеспечил охотнику возможность скрыться с добычей, за что получил в качестве взятки тепловизор, стоимостью более 140 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также за год до этого, в марте 2019 он закрыл глаза на то, что местный житель охотился на лося с помощью машины. За возможность скрыться вместе с добычей он получил 220 тысяч рублей.

В итоге обвиняемому назначили штраф в 2,8 миллиона рублей с лишением права занимать государственные должности на 4 года. При этом без наказания остались тюменцы, которые давали взятки. Как поясняет пресс-служба прокуратуры, они активно содействовали раскрытию преступлений.