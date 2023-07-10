10 июля 2023

Пермские заключенные жалуются в прокуратуру на вымогательства со стороны сотрудников ИК-37

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, тюрьма
Сотрудников колонии в Пермском крае обвиняют в коррупционных преступлениях Фото:

На сотрудников исправительной колонии № 37 в Чусовом (Пермский край) неоднократно поступали жалобы о коррупционных нарушениях. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. Ранее осужденный из этой колонии обвинил руководство учреждения в вымогательстве денег.

«Ранее в органы прокуратуры поступали обращения от граждан с доводами о наличии в действиях сотрудников ИК-37 признаков преступлений коррупционной направленности», — рассказали агентству в ведомстве. Все эти обращения были перенаправлены в правоохранительные органы.

Также в прокуратуре отметили, что содержание и ремонт исправительных учреждений за счет осужденных незаконен. В июне 2023 года заключенный из колонии № 37 записал видео, в котором рассказал, как он сделал в кафе при колонии ремонт, соорудил пристройку к зданию и купил новую технику в помещение. Также он сообщил, что начальник ИК-37 требовал с него 200 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На сотрудников исправительной колонии № 37 в Чусовом (Пермский край) неоднократно поступали жалобы о коррупционных нарушениях. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. Ранее осужденный из этой колонии обвинил руководство учреждения в вымогательстве денег. «Ранее в органы прокуратуры поступали обращения от граждан с доводами о наличии в действиях сотрудников ИК-37 признаков преступлений коррупционной направленности», — рассказали агентству в ведомстве. Все эти обращения были перенаправлены в правоохранительные органы. Также в прокуратуре отметили, что содержание и ремонт исправительных учреждений за счет осужденных незаконен. В июне 2023 года заключенный из колонии № 37 записал видео, в котором рассказал, как он сделал в кафе при колонии ремонт, соорудил пристройку к зданию и купил новую технику в помещение. Также он сообщил, что начальник ИК-37 требовал с него 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...