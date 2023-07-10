Пермские заключенные жалуются в прокуратуру на вымогательства со стороны сотрудников ИК-37

11 июля 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Сотрудников колонии в Пермском крае обвиняют в коррупционных преступлениях Фото: Денис Моргунов © URA.RU На сотрудников исправительной колонии № 37 в Чусовом (Пермский край) неоднократно поступали жалобы о коррупционных нарушениях. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. Ранее осужденный из этой колонии обвинил руководство учреждения в вымогательстве денег. «Ранее в органы прокуратуры поступали обращения от граждан с доводами о наличии в действиях сотрудников ИК-37 признаков преступлений коррупционной направленности», — рассказали агентству в ведомстве. Все эти обращения были перенаправлены в правоохранительные органы. Также в прокуратуре отметили, что содержание и ремонт исправительных учреждений за счет осужденных незаконен. В июне 2023 года заключенный из колонии № 37 записал видео, в котором рассказал, как он сделал в кафе при колонии ремонт, соорудил пристройку к зданию и купил новую технику в помещение. Также он сообщил, что начальник ИК-37 требовал с него 200 тысяч рублей.

На сотрудников исправительной колонии № 37 в Чусовом (Пермский край) неоднократно поступали жалобы о коррупционных нарушениях. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. Ранее осужденный из этой колонии обвинил руководство учреждения в вымогательстве денег. «Ранее в органы прокуратуры поступали обращения от граждан с доводами о наличии в действиях сотрудников ИК-37 признаков преступлений коррупционной направленности», — рассказали агентству в ведомстве. Все эти обращения были перенаправлены в правоохранительные органы. Также в прокуратуре отметили, что содержание и ремонт исправительных учреждений за счет осужденных незаконен. В июне 2023 года заключенный из колонии № 37 записал видео, в котором рассказал, как он сделал в кафе при колонии ремонт, соорудил пристройку к зданию и купил новую технику в помещение. Также он сообщил, что начальник ИК-37 требовал с него 200 тысяч рублей.