Пермские заключенные жалуются в прокуратуру на вымогательства со стороны сотрудников ИК-37

На сотрудников исправительной колонии № 37 в Чусовом (Пермский край) неоднократно поступали жалобы о коррупционных нарушениях. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона. Ранее осужденный из этой колонии обвинил руководство учреждения в вымогательстве денег.
«Ранее в органы прокуратуры поступали обращения от граждан с доводами о наличии в действиях сотрудников ИК-37 признаков преступлений коррупционной направленности», — рассказали агентству в ведомстве. Все эти обращения были перенаправлены в правоохранительные органы.
Также в прокуратуре отметили, что содержание и ремонт исправительных учреждений за счет осужденных незаконен. В июне 2023 года заключенный из колонии № 37 записал видео, в котором рассказал, как он сделал в кафе при колонии ремонт, соорудил пристройку к зданию и купил новую технику в помещение. Также он сообщил, что начальник ИК-37 требовал с него 200 тысяч рублей.
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