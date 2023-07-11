Жительницу Челябинска увезли в больницу с повреждением половых органов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больница. Челябинск, госпиталь, стационар, палата, капельница, здоровье, лечение, больничная палата, медицина, клиника, больница, больничная койка, коронавирус, красная зона, ковидная база
Врачи оказывают помощь пострадавшей женщине Фото:

В одну из больниц Челябинска доставили 56-летнюю жительницу города с повреждением половых органов. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в нанесении увечий подозревается ее 43-летний друг.

«В лечебное учреждение привезли женщину 56 лет, у которой повреждены половые органы. Задержан ее 43-летний сожитель», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). В пресс-службе следственного управления СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одну из больниц Челябинска доставили 56-летнюю жительницу города с повреждением половых органов. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в нанесении увечий подозревается ее 43-летний друг. «В лечебное учреждение привезли женщину 56 лет, у которой повреждены половые органы. Задержан ее 43-летний сожитель», — рассказал источник. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). В пресс-службе следственного управления СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...