Жительницу Челябинска увезли в больницу с повреждением половых органов

Врачи оказывают помощь пострадавшей женщине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одну из больниц Челябинска доставили 56-летнюю жительницу города с повреждением половых органов. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в нанесении увечий подозревается ее 43-летний друг.

«В лечебное учреждение привезли женщину 56 лет, у которой повреждены половые органы. Задержан ее 43-летний сожитель», — рассказал источник.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера). В пресс-службе следственного управления СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.