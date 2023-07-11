Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

Эмманюэль Макрон заявил, что Франция передаст ракеты дальнего радиуса действия Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Франция отправит на Украину ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для „поддержки“ наступления ВСУ», — заявил Макрон на брифинге перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Трансляция выступления идет на официальном
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