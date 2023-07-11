Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

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Президент Франции, макрон эммануэль
Эмманюэль Макрон заявил, что Франция передаст ракеты дальнего радиуса действия Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Франция отправит на Украину ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для „поддержки“ наступления ВСУ», — заявил Макрон на брифинге перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Трансляция выступления идет на официальном сайте НАТО.

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Франция отправит на Украину ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Франция приняла решение передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для „поддержки“ наступления ВСУ», — заявил Макрон на брифинге перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Трансляция выступления идет на официальном сайте НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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