10 июля 2023

Тюменские следователи проверят обстоятельства гибели утонувшего рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковые работы на месте обнаружения тела Насти Муравьевой. Тюмень, следственный комитет, ск, полицейское оцепление, следственная группа
Следователи уже осмотрели место происшествия Фото:

Следователи СК РФ по Тюменской области начнут проверку по факту обнаружения в реке Туртас 61-летнего рыбака, который утонул без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления регионального ведомства.

«По предварительным данным, 10 июля 2023 года утром, в ходе поисковых мероприятий в реке Туртас вблизи поселка Туртас Уватского района обнаружено и извлечено тело 61-летнего мужчины, который 5 июля 2023 года уехал на рыбалку и обратно не вернулся. О его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родные», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

На данный момент следователи уже осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре они не обнаружили. Сейчас в управлении объявили о начале комплекса проверочных мероприятий с целью выяснения обстоятельств инцидента.

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Следователи СК РФ по Тюменской области начнут проверку по факту обнаружения в реке Туртас 61-летнего рыбака, который утонул без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления регионального ведомства. «По предварительным данным, 10 июля 2023 года утром, в ходе поисковых мероприятий в реке Туртас вблизи поселка Туртас Уватского района обнаружено и извлечено тело 61-летнего мужчины, который 5 июля 2023 года уехал на рыбалку и обратно не вернулся. О его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родные», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. На данный момент следователи уже осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре они не обнаружили. Сейчас в управлении объявили о начале комплекса проверочных мероприятий с целью выяснения обстоятельств инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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