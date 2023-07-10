Тюменские следователи проверят обстоятельства гибели утонувшего рыбака

11 июля 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Следователи уже осмотрели место происшествия Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следователи СК РФ по Тюменской области начнут проверку по факту обнаружения в реке Туртас 61-летнего рыбака, который утонул без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления регионального ведомства. «По предварительным данным, 10 июля 2023 года утром, в ходе поисковых мероприятий в реке Туртас вблизи поселка Туртас Уватского района обнаружено и извлечено тело 61-летнего мужчины, который 5 июля 2023 года уехал на рыбалку и обратно не вернулся. О его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родные», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. На данный момент следователи уже осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре они не обнаружили. Сейчас в управлении объявили о начале комплекса проверочных мероприятий с целью выяснения обстоятельств инцидента.

Следователи СК РФ по Тюменской области начнут проверку по факту обнаружения в реке Туртас 61-летнего рыбака, который утонул без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления регионального ведомства. «По предварительным данным, 10 июля 2023 года утром, в ходе поисковых мероприятий в реке Туртас вблизи поселка Туртас Уватского района обнаружено и извлечено тело 61-летнего мужчины, который 5 июля 2023 года уехал на рыбалку и обратно не вернулся. О его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родные», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. На данный момент следователи уже осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре они не обнаружили. Сейчас в управлении объявили о начале комплекса проверочных мероприятий с целью выяснения обстоятельств инцидента.