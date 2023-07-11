Кремль: Турцию не хотят видеть в Европе

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что турецким политикам нужно снять розовые очки Фото:

Турцию не хотят видеть в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, турецким политикам нужно снять розовые очки.

«Мы прекрасно знаем, что Турцию никто не хочет видеть в Европе. В европейских странах наши турецкие партнеры не могут носить розовые очки», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что Россия и Турция будет продолжать диалог, несмотря на имеющиеся разногласия.

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Турцию не хотят видеть в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, турецким политикам нужно снять розовые очки. «Мы прекрасно знаем, что Турцию никто не хочет видеть в Европе. В европейских странах наши турецкие партнеры не могут носить розовые очки», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что Россия и Турция будет продолжать диалог, несмотря на имеющиеся разногласия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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