Кремль: Турцию не хотят видеть в Европе

Дмитрий Песков заявил, что турецким политикам нужно снять розовые очки
Турцию не хотят видеть в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, турецким политикам нужно снять розовые очки.
«Мы прекрасно знаем, что Турцию никто не хочет видеть в Европе. В европейских странах наши турецкие партнеры не могут носить розовые очки», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что Россия и Турция будет продолжать диалог, несмотря на имеющиеся разногласия.
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