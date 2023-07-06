Лукашенко: Беларусь будет использовать ЧВК «Вагнер» как регулярную армию

06 июля 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Лукашенко готов использовать «Вагнер» в помощь регулярной армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Бойцы ЧВК «Вагнер» будут защищать интересы Белоруссии так же, как белорусская армия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам президента, Беларусь никогда ни на кого не нападала и не собирается нападать. «Если против нас будет совершена агрессия, мы ответим. И если здесь будет ЧВК „Вагнер“, они так же, как белорусская армия, будут защищать наши интересы», — рассказал Лукашенко на встрече с журналистами во Дворце независимости, сообщает telegram-канал BELTA. По словам президента, Беларусь никогда ни на кого не нападала и не собирается нападать. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл местонахождение Евгения Пригожина и бойцов ЧВК «Вагнер». Президент сообщил, что на территории Белоруссии их нет, а Пригожин находится в Санкт-Петербурге.

Бойцы ЧВК «Вагнер» будут защищать интересы Белоруссии так же, как белорусская армия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам президента, Беларусь никогда ни на кого не нападала и не собирается нападать. «Если против нас будет совершена агрессия, мы ответим. И если здесь будет ЧВК „Вагнер“, они так же, как белорусская армия, будут защищать наши интересы», — рассказал Лукашенко на встрече с журналистами во Дворце независимости, сообщает telegram-канал BELTA. По словам президента, Беларусь никогда ни на кого не нападала и не собирается нападать. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл местонахождение Евгения Пригожина и бойцов ЧВК «Вагнер». Президент сообщил, что на территории Белоруссии их нет, а Пригожин находится в Санкт-Петербурге.