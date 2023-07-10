Лидер тюменских «Новых людей» Осатюк не сможет избираться в облдуму

«Новые люди» пропустят довыборы в Тюменскую областную думу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выдвинутый «Новыми людьми» на довыборы в Тюменскую облдуму глава реготделения Владислав Осатюк не сможет избраться в парламент. Все потому, что региональный секретарь не стал относить необходимые документы в территориальный избрком Калининского округа (по которому проходят довыборы в заксобрание), а подал только в областную избирательную комиссию. Об этом URA.RU рассказал источник из политического бомонда.

«Его документы приняли в областном избиркоме, но нужно было донести в территориальную избирательную комиссию Калининского округа. Кандидат этого не сделал, соответственно, не дошел до этапа регистрации», — поделился собеседник агентства.

Как сообщают инсайдеры, Владислав Осатюк пошел на сделку с тюменским внутриполом. В областном правительстве партию попросили не выдвигаться на довыборы в облдуму, узнав бюджеты и планы реготделения.

«Выяснилось, что „Новым людям“ выделили большой бюджет на проведение кампании в облдуму. Их ресурс оказался намного выше, чем у остальных кандидатов от оппозиции, что могло также испортить картину основному кандидату от ЕР Андрею Лазареву. Партия пошла на уступки, в первую очередь опасаясь за мандаты в городской думе, которая также избирается в сентябре», — поделился источник «Погон».

Главная цель для «Новых людей» на ближайших выборах — мандаты в Тюменской гордуме. Партия проведет образцовую кампанию, а также выполнит ряд условий, чтобы добиться представительства в думе областной столицы.