Конструкторы ПАО «КАМАЗ» разработали уникальный самосвал КАМАЗ-6559, который получил имя «Юпитер 30». Эту беспилотную машину предназначенную для выполнения карьерных работ показали гостям и участникам «Иннопрома 2023» в Екатеринбурге.
«Юпитер 30» создан для перемещения грузов без участия людей. В конструкции автомобиля полностью отсутствует кабина для водителя. Грузоподъемность достигает до 27 тонн. Самосвал оснащен дизельным двигателем мощностью 450 л. с.
В Екатеринбурге стартовал «Иннопром 2023». Международную промышленную выставку уже посетили топ-чиновники и владельцы крупных предприятий. Вся информация о выставке — в материале URA.RU.
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