В Екатеринбурге показали беспилотный самосвал. Фото

11 июля 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Компания презентовала новый автомобиль в рамках «Иннопрома» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конструкторы ПАО «КАМАЗ» разработали уникальный самосвал КАМАЗ-6559, который получил имя «Юпитер 30». Эту беспилотную машину предназначенную для выполнения карьерных работ показали гостям и участникам «Иннопрома 2023» в Екатеринбурге. «Юпитер 30» создан для перемещения грузов без участия людей. В конструкции автомобиля полностью отсутствует кабина для водителя. Грузоподъемность достигает до 27 тонн. Самосвал оснащен дизельным двигателем мощностью 450 л. с. В Екатеринбурге стартовал «Иннопром 2023». Международную промышленную выставку уже посетили топ-чиновники и владельцы крупных предприятий. Вся информация о выставке — в материале URA.RU. В конструкции автомобиля полностью отсутствует кабина для водителя Фото: Джанита Джаллатова © URA.RU

Конструкторы ПАО «КАМАЗ» разработали уникальный самосвал КАМАЗ-6559, который получил имя «Юпитер 30». Эту беспилотную машину предназначенную для выполнения карьерных работ показали гостям и участникам «Иннопрома 2023» в Екатеринбурге. «Юпитер 30» создан для перемещения грузов без участия людей. В конструкции автомобиля полностью отсутствует кабина для водителя. Грузоподъемность достигает до 27 тонн. Самосвал оснащен дизельным двигателем мощностью 450 л. с. В Екатеринбурге стартовал «Иннопром 2023». Международную промышленную выставку уже посетили топ-чиновники и владельцы крупных предприятий. Вся информация о выставке — в материале URA.RU.