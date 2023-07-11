В Екатеринбурге показали беспилотный самосвал. Фото

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Выставка Коммерческий автотранспорт. Челябинск, камаз
Компания презентовала новый автомобиль в рамках «Иннопрома» Фото:

Конструкторы ПАО «КАМАЗ» разработали уникальный самосвал КАМАЗ-6559, который получил имя «Юпитер 30». Эту беспилотную машину предназначенную для выполнения карьерных работ показали гостям и участникам «Иннопрома 2023» в Екатеринбурге.

«Юпитер 30» создан для перемещения грузов без участия людей. В конструкции автомобиля полностью отсутствует кабина для водителя. Грузоподъемность достигает до 27 тонн. Самосвал оснащен дизельным двигателем мощностью 450 л. с.

В Екатеринбурге стартовал «Иннопром 2023». Международную промышленную выставку уже посетили топ-чиновники и владельцы крупных предприятий. Вся информация о выставке — в материале URA.RU.

В конструкции автомобиля полностью отсутствует кабина для водителя
В конструкции автомобиля полностью отсутствует кабина для водителя
Фото:

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Конструкторы ПАО «КАМАЗ» разработали уникальный самосвал КАМАЗ-6559, который получил имя «Юпитер 30». Эту беспилотную машину предназначенную для выполнения карьерных работ показали гостям и участникам «Иннопрома 2023» в Екатеринбурге. «Юпитер 30» создан для перемещения грузов без участия людей. В конструкции автомобиля полностью отсутствует кабина для водителя. Грузоподъемность достигает до 27 тонн. Самосвал оснащен дизельным двигателем мощностью 450 л. с. В Екатеринбурге стартовал «Иннопром 2023». Международную промышленную выставку уже посетили топ-чиновники и владельцы крупных предприятий. Вся информация о выставке — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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