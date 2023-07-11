Володин призвал пересадить депутатов на российские машины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин призвал прекратить пользоваться автомобилями из недружественных стран Фото:

Сотрудникам органов госвласти и бюджетных учреждений следует пересесть на отечественные автомобили. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, бюджетных учреждений, надо все-таки ориентироваться на отечественный автопром», — сказал Вячеслав Володин. Его заявление опубликовано на сайте Госдумы России.

Он отметил, что в нынешней ситуации в мире Россия не должна «кормить» недружественные ей страны, так как все деньги уйдут на поддержку Украины. Кроме того, Володин подчеркнул, что если РФ продолжит пользоваться зарубежными автомобилями, то она никогда не создаст свой собственный автопром.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудникам органов госвласти и бюджетных учреждений следует пересесть на отечественные автомобили. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, бюджетных учреждений, надо все-таки ориентироваться на отечественный автопром», — сказал Вячеслав Володин. Его заявление опубликовано на сайте Госдумы России. Он отметил, что в нынешней ситуации в мире Россия не должна «кормить» недружественные ей страны, так как все деньги уйдут на поддержку Украины. Кроме того, Володин подчеркнул, что если РФ продолжит пользоваться зарубежными автомобилями, то она никогда не создаст свой собственный автопром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...