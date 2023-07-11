Володин призвал пересадить депутатов на российские машины

11 июля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин призвал прекратить пользоваться автомобилями из недружественных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудникам органов госвласти и бюджетных учреждений следует пересесть на отечественные автомобили. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, бюджетных учреждений, надо все-таки ориентироваться на отечественный автопром», — сказал Вячеслав Володин. Его заявление опубликовано на сайте Госдумы России. Он отметил, что в нынешней ситуации в мире Россия не должна «кормить» недружественные ей страны, так как все деньги уйдут на поддержку Украины. Кроме того, Володин подчеркнул, что если РФ продолжит пользоваться зарубежными автомобилями, то она никогда не создаст свой собственный автопром.

Сотрудникам органов госвласти и бюджетных учреждений следует пересесть на отечественные автомобили. Такое заявление сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, бюджетных учреждений, надо все-таки ориентироваться на отечественный автопром», — сказал Вячеслав Володин. Его заявление опубликовано на сайте Госдумы России. Он отметил, что в нынешней ситуации в мире Россия не должна «кормить» недружественные ей страны, так как все деньги уйдут на поддержку Украины. Кроме того, Володин подчеркнул, что если РФ продолжит пользоваться зарубежными автомобилями, то она никогда не создаст свой собственный автопром.