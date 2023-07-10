10 июля 2023

Мэрия района ЯНАО потратит на сувениры почти четыре миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , денежные купюры, тысяча рублей, деньги
В Тазовском районе ЯНАО закупят сувениров на четыре миллиона рублей Фото:

Мэрия Тазовского района ЯНАО подводит итоги определения поставщика услуг по изготовлению сувенирной продукции. Об этом сообщается на портале «Госзакупки».

«Объект закупки — изготовление сувенирной продукции. Организация, осуществляющая размещение — Администрация Тазовского района ЯНАО, начальная цена — 3 миллиона 881 тысяча 155 рублей», — сообщается на портале.

Планируется изготовить 700 календарей стоимостью 1621 рубль за штуку, 600 ежедневников по цене 1389 рублей за единицу, 100 термосов с индикацией температуры за 2532 рубля каждый. Также в заказ входят ручки с логотипом, пледы, фонарики, пакеты, термокружки и внешние аккумуляторы.

В настоящее время комиссия определяет поставщика. Итоги конкурса должны быть подведены 13 июля.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Тазовского района ЯНАО подводит итоги определения поставщика услуг по изготовлению сувенирной продукции. Об этом сообщается на портале «Госзакупки». «Объект закупки — изготовление сувенирной продукции. Организация, осуществляющая размещение — Администрация Тазовского района ЯНАО, начальная цена — 3 миллиона 881 тысяча 155 рублей», — сообщается на портале. Планируется изготовить 700 календарей стоимостью 1621 рубль за штуку, 600 ежедневников по цене 1389 рублей за единицу, 100 термосов с индикацией температуры за 2532 рубля каждый. Также в заказ входят ручки с логотипом, пледы, фонарики, пакеты, термокружки и внешние аккумуляторы. В настоящее время комиссия определяет поставщика. Итоги конкурса должны быть подведены 13 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...