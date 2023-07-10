Мэрия района ЯНАО потратит на сувениры почти четыре миллиона рублей

11 июля 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

В Тазовском районе ЯНАО закупят сувениров на четыре миллиона рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Мэрия Тазовского района ЯНАО подводит итоги определения поставщика услуг по изготовлению сувенирной продукции. Об этом сообщается на портале «Госзакупки». «Объект закупки — изготовление сувенирной продукции. Организация, осуществляющая размещение — Администрация Тазовского района ЯНАО, начальная цена — 3 миллиона 881 тысяча 155 рублей», — сообщается на портале. Планируется изготовить 700 календарей стоимостью 1621 рубль за штуку, 600 ежедневников по цене 1389 рублей за единицу, 100 термосов с индикацией температуры за 2532 рубля каждый. Также в заказ входят ручки с логотипом, пледы, фонарики, пакеты, термокружки и внешние аккумуляторы. В настоящее время комиссия определяет поставщика. Итоги конкурса должны быть подведены 13 июля.

Мэрия Тазовского района ЯНАО подводит итоги определения поставщика услуг по изготовлению сувенирной продукции. Об этом сообщается на портале «Госзакупки». «Объект закупки — изготовление сувенирной продукции. Организация, осуществляющая размещение — Администрация Тазовского района ЯНАО, начальная цена — 3 миллиона 881 тысяча 155 рублей», — сообщается на портале. Планируется изготовить 700 календарей стоимостью 1621 рубль за штуку, 600 ежедневников по цене 1389 рублей за единицу, 100 термосов с индикацией температуры за 2532 рубля каждый. Также в заказ входят ручки с логотипом, пледы, фонарики, пакеты, термокружки и внешние аккумуляторы. В настоящее время комиссия определяет поставщика. Итоги конкурса должны быть подведены 13 июля.