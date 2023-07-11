В ВСУ раскрыли причину падения морального духа солдат

NYT: моральный дух бойцов ВСУ падает из-за больших потерь

12 июля 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

Моральный дух украинских солдат подает из-за плохих новостей с зоны спецоперации, отметил Игорь Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Моральный дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал из-за больших потерь среди сослуживцев. Об этом в разговоре с The New York Times заявил солдат 110-го полка армии Украины Игорь. «Зеленые новобранцы деморализованы, когда сослуживцы ранены или убиты. Их моральный дух быстро падает», — заявил Игорь, отметив, что солдаты, которые прошли обучение в странах НАТО, сейчас получают реальный боевой опыт. Он добавил, что обучаться за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя. Украина начала контрнаступление в начале июня. Однако существенных успехов она не смогла достичь. Армия Украины пыталась прорваться на многих участках фронта, но ее солдаты натыкались на российские минные поля и артиллерийский огонь. По информации, которую знает Игорь, власти США пересматривают тактику медленного наступления и бессмысленных вылазок солдат на минные поля. Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Украина потеряла с начала наступательной операции более 26 тысяч военных, передает RT. Одновременно с этим армия России проводит свое наступление. Так, 11 июля Вооруженные силы РФ контратаковали в ДНР. Российская армия успешно продвинулась на 1,5 километра вперед.

Моральный дух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал из-за больших потерь среди сослуживцев. Об этом в разговоре с The New York Times заявил солдат 110-го полка армии Украины Игорь. «Зеленые новобранцы деморализованы, когда сослуживцы ранены или убиты. Их моральный дух быстро падает», — заявил Игорь, отметив, что солдаты, которые прошли обучение в странах НАТО, сейчас получают реальный боевой опыт. Он добавил, что обучаться за границей в комфортных условиях — не то же самое, что сражаться на поле боя. Украина начала контрнаступление в начале июня. Однако существенных успехов она не смогла достичь. Армия Украины пыталась прорваться на многих участках фронта, но ее солдаты натыкались на российские минные поля и артиллерийский огонь. По информации, которую знает Игорь, власти США пересматривают тактику медленного наступления и бессмысленных вылазок солдат на минные поля. Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что Украина потеряла с начала наступательной операции более 26 тысяч военных, передает RT. Одновременно с этим армия России проводит свое наступление. Так, 11 июля Вооруженные силы РФ контратаковали в ДНР. Российская армия успешно продвинулась на 1,5 километра вперед.