Свердловские больницы получат субсидии на помощь участникам СВО

12 июля 2023 в 08:22 Размер текста - 17 +

Свердловские клиники получат субсидии на оказание помощи бойцам с СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Клиники Свердловской области получат дополнительные субсидии на оказание помощи участникам спецоперации на Украине. Информация об этом следует из указа, который подписал глава свердловского минздрава Андрей Карлов. «Речь идет о специализированной медицинской помощи. Размеры субсидий будут определяться в пределах бюджетных средств, уже выделенных региону из федерального бюджета для оказания помощи военным в период СВО», — передает данные из документа ЕАН. Документ подписал Андрей Карлов. Теперь для получения дополнительных субсидий клиника будет обязана направить в минздрав Свердловской области заявку. В ней должен быть указан полный спектр необходимых затрат, говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии утвердили меры поддержки для екатеринбуржцев-арендаторов муниципального имущества, которые отправились на службу в Вооруженные Силы РФ. В частности, они могут какое-то время не вносить платежи по аренде.

Клиники Свердловской области получат дополнительные субсидии на оказание помощи участникам спецоперации на Украине. Информация об этом следует из указа, который подписал глава свердловского минздрава Андрей Карлов. «Речь идет о специализированной медицинской помощи. Размеры субсидий будут определяться в пределах бюджетных средств, уже выделенных региону из федерального бюджета для оказания помощи военным в период СВО», — передает данные из документа ЕАН. Документ подписал Андрей Карлов. Теперь для получения дополнительных субсидий клиника будет обязана направить в минздрав Свердловской области заявку. В ней должен быть указан полный спектр необходимых затрат, говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии утвердили меры поддержки для екатеринбуржцев-арендаторов муниципального имущества, которые отправились на службу в Вооруженные Силы РФ. В частности, они могут какое-то время не вносить платежи по аренде.