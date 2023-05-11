11 мая 2023

В Екатеринбурге участникам СВО дадут отсрочку по платежам за аренду

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Участники СВО получат отсрочку по платежам за аренду городского имущества Фото:
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В мэрии утвердили меры поддержки для екатеринбуржцев-арендаторов муниципального имущества, которые отправились на службу в Вооруженные силы РФ. В частности, они могут какое-то время на вносить платежи по аренде. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Екатеринбурга.

«К мерам имущественной поддержки, предоставляемым арендаторам, относятся: предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы по мобилизации или по контракту или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ; предоставление возможности расторжения договора аренды без применения штрафных санкций», — говорится в постановлении.

Воспользоваться мерами поддержки могут как физические лица, так и юридические. Отсрочка по платежам дается на период прохождения военной службы и три месяца после окончания. Если военнослужащий попадает в больницу, он также получает отсрочку. Расторгнуть договор об аренде можно в любой момент, штрафных санкций не предусмотрено. Ранее аналогичное постановление — об отсрочке по уплате арендных платежей за региональной имущество — выпустил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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В мэрии утвердили меры поддержки для екатеринбуржцев-арендаторов муниципального имущества, которые отправились на службу в Вооруженные силы РФ. В частности, они могут какое-то время на вносить платежи по аренде. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Екатеринбурга. «К мерам имущественной поддержки, предоставляемым арендаторам, относятся: предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной службы по мобилизации или по контракту или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ; предоставление возможности расторжения договора аренды без применения штрафных санкций», — говорится в постановлении. Воспользоваться мерами поддержки могут как физические лица, так и юридические. Отсрочка по платежам дается на период прохождения военной службы и три месяца после окончания. Если военнослужащий попадает в больницу, он также получает отсрочку. Расторгнуть договор об аренде можно в любой момент, штрафных санкций не предусмотрено. Ранее аналогичное постановление — об отсрочке по уплате арендных платежей за региональной имущество — выпустил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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