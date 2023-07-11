Осужденный за хищения бывший пермский чиновник занялся строительством

Судимый экс-чиновник пермского минспорта Руслан Садченко открыл свое предприятие

12 июля 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Ранее Садченко был осужден за хищения на реконструкции «Динамо» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший замминистра спорта Пермского края Руслан Садченко зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основной деятельностью его предприятия стали строительные работы. Ранее экс-чиновник был осужден по делу о хищении средств на реконструкции пермского стадиона «Динамо». «Руслан Садченко, бывший замминистра спорта Прикамья, осужденный за мошенничество, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности бывшего чиновника стали строительные специализированные работы», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Регистрацию чиновник прошел 10 июля. В пермском минспорта Садченко работал с 2011 года. В 2016-м он переехал в Севастополь и нашел работу в местной администрации. После переезда чиновник был арестован по делу о хищении средств на реконструкции стадиона «Динамо» в Перми. Следствие посчитало, что на строительных было украдено более 13 млн рублей. Позже Садченко приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы условно по статье о мошенничестве.

Бывший замминистра спорта Пермского края Руслан Садченко зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основной деятельностью его предприятия стали строительные работы. Ранее экс-чиновник был осужден по делу о хищении средств на реконструкции пермского стадиона «Динамо». «Руслан Садченко, бывший замминистра спорта Прикамья, осужденный за мошенничество, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности бывшего чиновника стали строительные специализированные работы», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Регистрацию чиновник прошел 10 июля. В пермском минспорта Садченко работал с 2011 года. В 2016-м он переехал в Севастополь и нашел работу в местной администрации. После переезда чиновник был арестован по делу о хищении средств на реконструкции стадиона «Динамо» в Перми. Следствие посчитало, что на строительных было украдено более 13 млн рублей. Позже Садченко приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы условно по статье о мошенничестве.