11 июля 2023

Осужденный за хищения бывший пермский чиновник занялся строительством

Судимый экс-чиновник пермского минспорта Руслан Садченко открыл свое предприятие
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, руки
Ранее Садченко был осужден за хищения на реконструкции «Динамо» Фото:

Бывший замминистра спорта Пермского края Руслан Садченко зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основной деятельностью его предприятия стали строительные работы. Ранее экс-чиновник был осужден по делу о хищении средств на реконструкции пермского стадиона «Динамо».

«Руслан Садченко, бывший замминистра спорта Прикамья, осужденный за мошенничество, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности бывшего чиновника стали строительные специализированные работы», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Регистрацию чиновник прошел 10 июля.

В пермском минспорта Садченко работал с 2011 года. В 2016-м он переехал в Севастополь и нашел работу в местной администрации. После переезда чиновник был арестован по делу о хищении средств на реконструкции стадиона «Динамо» в Перми. Следствие посчитало, что на строительных было украдено более 13 млн рублей. Позже Садченко приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы условно по статье о мошенничестве.

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Бывший замминистра спорта Пермского края Руслан Садченко зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основной деятельностью его предприятия стали строительные работы. Ранее экс-чиновник был осужден по делу о хищении средств на реконструкции пермского стадиона «Динамо». «Руслан Садченко, бывший замминистра спорта Прикамья, осужденный за мошенничество, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности бывшего чиновника стали строительные специализированные работы», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Регистрацию чиновник прошел 10 июля. В пермском минспорта Садченко работал с 2011 года. В 2016-м он переехал в Севастополь и нашел работу в местной администрации. После переезда чиновник был арестован по делу о хищении средств на реконструкции стадиона «Динамо» в Перми. Следствие посчитало, что на строительных было украдено более 13 млн рублей. Позже Садченко приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы условно по статье о мошенничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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