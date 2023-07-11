Горожанин выпал из окна многоэтажки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменец разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки, расположенной на улице Зелинского. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил очевидец происшествия. По его словам, трагедия произошла поздним вечером 11 июля.

«Кто-то выпал на Зелинского, 23, к.1 около 11 вечера. Приезжали Росгвардия и скорая», — написал анонимный пользователь в паблике «ЧС Тюмень».

Информацию о гибели горожанина подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил 11 июля в 22:37, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 22:47. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали в ведомстве.