11 июля 2023

Тюменец разбился насмерть, выпав из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., многоэтажка, спальный район, жк европейский, жилой комплекс европейский
Горожанин выпал из окна многоэтажки Фото:

Тюменец разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки, расположенной на улице Зелинского. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил очевидец происшествия. По его словам, трагедия произошла поздним вечером 11 июля.

«Кто-то выпал на Зелинского, 23, к.1 около 11 вечера. Приезжали Росгвардия и скорая», — написал анонимный пользователь в паблике «ЧС Тюмень».

Информацию о гибели горожанина подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил 11 июля в 22:37, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 22:47. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали в ведомстве.

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Тюменец разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки, расположенной на улице Зелинского. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил очевидец происшествия. По его словам, трагедия произошла поздним вечером 11 июля. «Кто-то выпал на Зелинского, 23, к.1 около 11 вечера. Приезжали Росгвардия и скорая», — написал анонимный пользователь в паблике «ЧС Тюмень». Информацию о гибели горожанина подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил 11 июля в 22:37, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 22:47. Медики констатировали смерть пациента», — рассказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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