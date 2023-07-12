Новая гильдия отправит екатеринбуржцев в баню

В Екатеринбурге объявили о создании «Уральской банной гильдии»

12 июля 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Марюхин считает, что возрождение русского мира без русской бани невозможно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лучшие банщики Свердловской области, а также предприятия, оказывающие оздоровительные услуги, объединились в «Уральскую банную гильдию». Целью ассоциации является возрождение русских банных традиций и популяризация банного искусства среди населения. Об этом URA.RU рассказал председатель гильдии Вадим Марюхин. «Ассоциация создана для защиты общих профессиональных интересов, развития банного дела и возрождения банного искусства. В русской традиции баня занимала не менее 30 процентов жизни людей: она начиналась в бане, в бане же она и заканчивалась (имеется в виду омовение усопшего — прим. URA.RU). Мы хотим вернуться к истокам, возродить банную традицию, чтобы люди вели здоровый образ жизни и меньше ходили по врачам», — объяснил Марюхин. К банному искусству уральцев будут приобщать через популяризацию бань, саун и прочих организаций, где люди могут отдохнуть душой и телом. «Наша идея — чтобы в банный дом приходили семьями, оздоравливались. Иметь баню у себя дома дорого и проблематично, проще приходить в комплексы и получать качественные услуги», — считает Марюхин.



Кроме продвижения банного искусства в массы гильдия берет на себя обучение специалистов — парильщиков, массажистов, а также организацию фестивалей, чемпионатов и спортивных мероприятий на свежем воздухе. Так, 3 сентября в Екатеринбурге пройдет Чемпионат банного мастерства. На нем лучшие парильщики города покажут свое мастерство. Победитель получит приз в размере 100 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лучшие банщики Свердловской области, а также предприятия, оказывающие оздоровительные услуги, объединились в «Уральскую банную гильдию». Целью ассоциации является возрождение русских банных традиций и популяризация банного искусства среди населения. Об этом URA.RU рассказал председатель гильдии Вадим Марюхин. «Ассоциация создана для защиты общих профессиональных интересов, развития банного дела и возрождения банного искусства. В русской традиции баня занимала не менее 30 процентов жизни людей: она начиналась в бане, в бане же она и заканчивалась (имеется в виду омовение усопшего — прим. URA.RU). Мы хотим вернуться к истокам, возродить банную традицию, чтобы люди вели здоровый образ жизни и меньше ходили по врачам», — объяснил Марюхин. К банному искусству уральцев будут приобщать через популяризацию бань, саун и прочих организаций, где люди могут отдохнуть душой и телом. «Наша идея — чтобы в банный дом приходили семьями, оздоравливались. Иметь баню у себя дома дорого и проблематично, проще приходить в комплексы и получать качественные услуги», — считает Марюхин. Кроме продвижения банного искусства в массы гильдия берет на себя обучение специалистов — парильщиков, массажистов, а также организацию фестивалей, чемпионатов и спортивных мероприятий на свежем воздухе. Так, 3 сентября в Екатеринбурге пройдет Чемпионат банного мастерства. На нем лучшие парильщики города покажут свое мастерство. Победитель получит приз в размере 100 тысяч рублей.