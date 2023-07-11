Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Челябинске

12 июля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два пассажира легковушки погибли в ДТП с грузовиком на улице Блюхера в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, по данному факту в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело. «В Челябинске возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“) в отношении водителя грузовика Howo. Подозреваемый водворен в ИВС. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там сообщили, что ход расследования находится на контроле. Инцидент произошел днем 11 июля. Грузовик на скорости столкнулся с автомобилем Lifan. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, пассажиры погибли.

Два пассажира легковушки погибли в ДТП с грузовиком на улице Блюхера в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, по данному факту в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело. «В Челябинске возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“) в отношении водителя грузовика Howo. Подозреваемый водворен в ИВС. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там сообщили, что ход расследования находится на контроле. Инцидент произошел днем 11 июля. Грузовик на скорости столкнулся с автомобилем Lifan. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, пассажиры погибли.