Бывшему курсанту челябинского авиационного колледжа вернули деньги за учебу

Бывшему курсанту Троицкого авиационного технического колледжа, филиала Московского государственного техуниверситета гражданской авиации, вернули деньги за учебу. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, с юноши незаконно была списана оплата за учебу.
«Несовершеннолетний курсант отчислен из учебного заведения с нарушением месячного срока с момента подачи им заявления. Его заставили произвести оплату в завышенном размере — по день его отчисления», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
В ведомстве отметили, что виновное в неразберихе с отчислением и оплатой лицо уже привлечено к дисциплинарной ответственности. Излишне внесенная курсантом плата за обучение возвращена.
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