Бывшему курсанту челябинского авиационного колледжа вернули деньги за учебу

12 июля 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Отчислившийся курсант лишний месяц оплачивал обучение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшему курсанту Троицкого авиационного технического колледжа, филиала Московского государственного техуниверситета гражданской авиации, вернули деньги за учебу. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, с юноши незаконно была списана оплата за учебу. «Несовершеннолетний курсант отчислен из учебного заведения с нарушением месячного срока с момента подачи им заявления. Его заставили произвести оплату в завышенном размере — по день его отчисления», — сообщает пресс-служба прокуратуры. В ведомстве отметили, что виновное в неразберихе с отчислением и оплатой лицо уже привлечено к дисциплинарной ответственности. Излишне внесенная курсантом плата за обучение возвращена.

Бывшему курсанту Троицкого авиационного технического колледжа, филиала Московского государственного техуниверситета гражданской авиации, вернули деньги за учебу. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, с юноши незаконно была списана оплата за учебу. «Несовершеннолетний курсант отчислен из учебного заведения с нарушением месячного срока с момента подачи им заявления. Его заставили произвести оплату в завышенном размере — по день его отчисления», — сообщает пресс-служба прокуратуры. В ведомстве отметили, что виновное в неразберихе с отчислением и оплатой лицо уже привлечено к дисциплинарной ответственности. Излишне внесенная курсантом плата за обучение возвращена.