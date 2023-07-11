11 июля 2023

Бывшему курсанту челябинского авиационного колледжа вернули деньги за учебу

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция парада Победы на Площади революции. Челябинск, почетный караул, курсант, площадь революции
Отчислившийся курсант лишний месяц оплачивал обучение Фото:

Бывшему курсанту Троицкого авиационного технического колледжа, филиала Московского государственного техуниверситета гражданской авиации, вернули деньги за учебу. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, с юноши незаконно была списана оплата за учебу.

«Несовершеннолетний курсант отчислен из учебного заведения с нарушением месячного срока с момента подачи им заявления. Его заставили произвести оплату в завышенном размере — по день его отчисления», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве отметили, что виновное в неразберихе с отчислением и оплатой лицо уже привлечено к дисциплинарной ответственности. Излишне внесенная курсантом плата за обучение возвращена.

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Бывшему курсанту Троицкого авиационного технического колледжа, филиала Московского государственного техуниверситета гражданской авиации, вернули деньги за учебу. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, с юноши незаконно была списана оплата за учебу. «Несовершеннолетний курсант отчислен из учебного заведения с нарушением месячного срока с момента подачи им заявления. Его заставили произвести оплату в завышенном размере — по день его отчисления», — сообщает пресс-служба прокуратуры. В ведомстве отметили, что виновное в неразберихе с отчислением и оплатой лицо уже привлечено к дисциплинарной ответственности. Излишне внесенная курсантом плата за обучение возвращена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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