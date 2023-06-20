Путин наградил работника сургутского аэропорта

21 июня 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Инженер аэропорта в Сургуте получил звание «Заслуженный работник транспорта РФ» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил инженера по электротехническому обеспечению полетов аэропорта города Сургута (ХМАО) Леонида Житихина. На официальном портале правовой информации указано, что сотруднику аэровокзала присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Житихину Леониду Борисовичу, инженеру по электротехническому обеспечению полетов АО „Аэропорт Сургут“», — говорится в указе президента. В документе уточняется, что Житихин награжден за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил брата главы поселка Половинка (ХМАО) Александра Старжинского. Евгений Старжинский получил медаль «За отвагу».

Президент России Владимир Путин наградил инженера по электротехническому обеспечению полетов аэропорта города Сургута (ХМАО) Леонида Житихина. На официальном портале правовой информации указано, что сотруднику аэровокзала присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Житихину Леониду Борисовичу, инженеру по электротехническому обеспечению полетов АО „Аэропорт Сургут“», — говорится в указе президента. В документе уточняется, что Житихин награжден за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил брата главы поселка Половинка (ХМАО) Александра Старжинского. Евгений Старжинский получил медаль «За отвагу».