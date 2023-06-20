20 июня 2023

Путин наградил работника сургутского аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , аэропорт сургут
Инженер аэропорта в Сургуте получил звание «Заслуженный работник транспорта РФ» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил инженера по электротехническому обеспечению полетов аэропорта города Сургута (ХМАО) Леонида Житихина. На официальном портале правовой информации указано, что сотруднику аэровокзала присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Житихину Леониду Борисовичу, инженеру по электротехническому обеспечению полетов АО „Аэропорт Сургут“», — говорится в указе президента. В документе уточняется, что Житихин награжден за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее URA.RU писало, что Путин наградил брата главы поселка Половинка (ХМАО) Александра Старжинского. Евгений Старжинский получил медаль «За отвагу».

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил инженера по электротехническому обеспечению полетов аэропорта города Сургута (ХМАО) Леонида Житихина. На официальном портале правовой информации указано, что сотруднику аэровокзала присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“ Житихину Леониду Борисовичу, инженеру по электротехническому обеспечению полетов АО „Аэропорт Сургут“», — говорится в указе президента. В документе уточняется, что Житихин награжден за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу. Ранее URA.RU писало, что Путин наградил брата главы поселка Половинка (ХМАО) Александра Старжинского. Евгений Старжинский получил медаль «За отвагу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...