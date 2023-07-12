Mash: «Автоваз» поднимет цены на все свои машины в октябре

Компания «Автоваз» намерена повысить цены на все свои автомобили к октябрю этого года минимум на 10%. Об этом сообщает Mash.
«Если рубль не укрепится, базовые комплектации машин подорожают минимум на 100—150 тысяч. <…> Цены вырастут минимум на 10%», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на источник из автокомпании. Далее представители «Автоваза» сами подчеркнули, что нестабильный курс валют влияет на ценообразование поставщиков запчастей. Отмечается, что пока невозможно прогнозировать цены на автомобили в долгосрочной перспективе.
Ранее «Автоваз» представил во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) новый отечественный автомобиль Lada Aura. Цена на авто будет составлять примерно 2,5 миллиона рублей. Представители автокомпании также рассказывали о планах на экспорт отечественных автомобилей. Подорожание авто в РФ также прогнозировали в конце 2022 года, передают «Дни.ру». Несмотря на антироссийские санкции, предприниматели из других стран планируют поставлять в РФ иностранные авто, пишет РАПСИ.
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