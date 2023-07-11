11 июля 2023

Исполнитель «Безумно можно быть первым» приедет с концертом в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , гитара, гриф, инструмент, рок концерт, аккорд, баррэ
Исполнитель Homie едет в Курган с концертом Фото:

Исполнитель под псевдонимом Homie, известный песней «Безумно можно быть первым» едет в Курган с концертом. Об этом сообщается в группе кафе-бара «Opium», где будет выступать музыкант.

«На сцене OPIUM самый лирический. HOMIE — дерзкая и пафосная лирика, которая очаровывает всех. Автор хитов:«Безумно можно быть первым», «Эгоист», «Что осталось от тебя», «Лето», «Wonderful life», «В городе где нет тебя», — указано в посте.

Сообщается, что концерт пройдет 5 августа. Сбор гостей начинается в 21:00. Стоимость билетов начинается от 800 рублей. Сам концерт начнется в 22:00.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День России выступил Кубанский казачий хор. Музыкальный коллектив завершал праздничный фестиваль.

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Исполнитель под псевдонимом Homie, известный песней «Безумно можно быть первым» едет в Курган с концертом. Об этом сообщается в группе кафе-бара «Opium», где будет выступать музыкант. «На сцене OPIUM самый лирический. HOMIE — дерзкая и пафосная лирика, которая очаровывает всех. Автор хитов:«Безумно можно быть первым», «Эгоист», «Что осталось от тебя», «Лето», «Wonderful life», «В городе где нет тебя», — указано в посте. Сообщается, что концерт пройдет 5 августа. Сбор гостей начинается в 21:00. Стоимость билетов начинается от 800 рублей. Сам концерт начнется в 22:00. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на День России выступил Кубанский казачий хор. Музыкальный коллектив завершал праздничный фестиваль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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