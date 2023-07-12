Бары и рестораны Екатеринбурга сразятся на футбольном поле

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Футбольный турнир «Стакан и мяч». Екатеринбург
В турнире будут участвовать представители 11 заведений и фанатское сообщество Фото:

В Екатеринбурге 15 июля пройдет седьмой ежегодный спортивный фестиваль «Стакан и мяч». Событие состоится на футбольной площадке Шарташского лесного парка.

«12 команд сразятся за статус обладателя кубка турнира и призы от партнеров. В предыдущие годы в соревнованиях принимали участие команды от баров, ресторанов, тату-салонов, СМИ, барбершопов, фестивалей, девелоперов, театров, музыкальных и других сообществ», — пишут представители фестиваля в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Они также отметили, что перед самим турниром пройдут такие мероприятия, как тематическая викторина, презентация форм для игроков, жеребьевка команд и другие активности.

В этом году в фестивале участвует рекордное количество представителей индустрии общепита. В футбольном турнире примут участие: бары «Телевизор», «Мизантроп», «Огонек», «Опыт», «Самоцвет», «Молодость», Alibi, рестораны Bukowski Grill и Carbonara, бургерная «А ты где?», рюмочная «Ставников» и фанатское сообщество «Стальные монстры».

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В Екатеринбурге 15 июля пройдет седьмой ежегодный спортивный фестиваль «Стакан и мяч». Событие состоится на футбольной площадке Шарташского лесного парка. «12 команд сразятся за статус обладателя кубка турнира и призы от партнеров. В предыдущие годы в соревнованиях принимали участие команды от баров, ресторанов, тату-салонов, СМИ, барбершопов, фестивалей, девелоперов, театров, музыкальных и других сообществ», — пишут представители фестиваля в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Они также отметили, что перед самим турниром пройдут такие мероприятия, как тематическая викторина, презентация форм для игроков, жеребьевка команд и другие активности. В этом году в фестивале участвует рекордное количество представителей индустрии общепита. В футбольном турнире примут участие: бары «Телевизор», «Мизантроп», «Огонек», «Опыт», «Самоцвет», «Молодость», Alibi, рестораны Bukowski Grill и Carbonara, бургерная «А ты где?», рюмочная «Ставников» и фанатское сообщество «Стальные монстры».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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