Бары и рестораны Екатеринбурга сразятся на футбольном поле

12 июля 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

В турнире будут участвовать представители 11 заведений и фанатское сообщество Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 15 июля пройдет седьмой ежегодный спортивный фестиваль «Стакан и мяч». Событие состоится на футбольной площадке Шарташского лесного парка. «12 команд сразятся за статус обладателя кубка турнира и призы от партнеров. В предыдущие годы в соревнованиях принимали участие команды от баров, ресторанов, тату-салонов, СМИ, барбершопов, фестивалей, девелоперов, театров, музыкальных и других сообществ», — пишут представители фестиваля в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Они также отметили, что перед самим турниром пройдут такие мероприятия, как тематическая викторина, презентация форм для игроков, жеребьевка команд и другие активности. В этом году в фестивале участвует рекордное количество представителей индустрии общепита. В футбольном турнире примут участие: бары «Телевизор», «Мизантроп», «Огонек», «Опыт», «Самоцвет», «Молодость», Alibi, рестораны Bukowski Grill и Carbonara, бургерная «А ты где?», рюмочная «Ставников» и фанатское сообщество «Стальные монстры».

В Екатеринбурге 15 июля пройдет седьмой ежегодный спортивный фестиваль «Стакан и мяч». Событие состоится на футбольной площадке Шарташского лесного парка. «12 команд сразятся за статус обладателя кубка турнира и призы от партнеров. В предыдущие годы в соревнованиях принимали участие команды от баров, ресторанов, тату-салонов, СМИ, барбершопов, фестивалей, девелоперов, театров, музыкальных и других сообществ», — пишут представители фестиваля в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Они также отметили, что перед самим турниром пройдут такие мероприятия, как тематическая викторина, презентация форм для игроков, жеребьевка команд и другие активности. В этом году в фестивале участвует рекордное количество представителей индустрии общепита. В футбольном турнире примут участие: бары «Телевизор», «Мизантроп», «Огонек», «Опыт», «Самоцвет», «Молодость», Alibi, рестораны Bukowski Grill и Carbonara, бургерная «А ты где?», рюмочная «Ставников» и фанатское сообщество «Стальные монстры».