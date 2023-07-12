РВ: Вооруженные силы РФ ударили по острову Змеиный

ВС РФ впервые нанесли массированный удар по острову Змеиный
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На острове Змеиный ВС РФ провели массированный удар по вражеским объектам. Это стало первым таким случаем за долгое время.
«Впервые за длительное время российская армия провела массированный удар по вражеским объектам на острове Змеиный», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что атака была осуществлена истребителями и ударными беспилотными летательными аппаратами.
URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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