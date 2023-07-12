Cтраны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины

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Страны НАТО пообещали нарастить военную поддержку Киеву Фото:

Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины. Такая информация следует из соответствующей декларации стран международного клуба.

«Страны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины», — пишут авторы международной газеты, прикладывая соответствующую декларацию. В качестве одной из гарантий отмечается рост военной поддержки Киева. Это касается наземных, водных и воздушных украинских сил.

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Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины. Такая информация следует из соответствующей декларации стран международного клуба. «Страны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины», — пишут авторы международной газеты, прикладывая соответствующую декларацию. В качестве одной из гарантий отмечается рост военной поддержки Киева. Это касается наземных, водных и воздушных украинских сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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