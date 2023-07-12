Cтраны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины

Страны НАТО пообещали нарастить военную поддержку КиевуФото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie
Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины. Такая информация следует из соответствующей декларации стран международного клуба.
«Страны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины», — пишут авторы международной газеты, прикладывая соответствующую декларацию. В качестве одной из гарантий отмечается рост военной поддержки Киева. Это касается наземных, водных и воздушных украинских сил.
Страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии безопасности для Украины. Такая информация следует из соответствующей декларации стран международного клуба. «Страны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины», — пишут авторы международной газеты, прикладывая соответствующую декларацию. В качестве одной из гарантий отмечается рост военной поддержки Киева. Это касается наземных, водных и воздушных украинских сил.